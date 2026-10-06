Atac ucrainean cu 650 de drone asupra regiunii Moscovei. O importantă instalație petrolieră, cuprinsă de flăcări

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 6 oct. 2026, 09:53

Moscova și regiunea învecinată au fost vizate, în noaptea de luni spre marți, de un atac ucrainean în care au fost utilizate aproximativ 650 de drone, potrivit autorităților locale, citate de AFP. De asemenea, o instalație petrolieră aflată la aproximativ 40 de kilometri de Moscova a fost lovită, spun martori oculari citați de Kyiv Independent.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Rusiaata ucrainean drone