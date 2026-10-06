Atac ucrainean cu 650 de drone asupra regiunii Moscovei. O importantă instalație petrolieră, cuprinsă de flăcări

Moscova și regiunea învecinată au fost vizate, în noaptea de luni spre marți, de un atac ucrainean în care au fost utilizate aproximativ 650 de drone, potrivit autorităților locale, citate de AFP. De asemenea, o instalație petrolieră aflată la aproximativ 40 de kilometri de Moscova a fost lovită, spun martori oculari citați de Kyiv Independent.
Atacuri cu drone asupra infrastructurii petroliere ruse
Ucraina a vizat în repetate rânduri industria petrolieră a Rusiei, în încercarea de a limita exporturile de energie care generează venituri importante pentru efortul de război al Moscovei.
Cele mai multe dintre dronele folosite în atacul asupra regiunii Moscovei au fost doborâte de apărarea antiaeriană. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat pe platforma rusă de mesagerie Max că 105 dintre acestea au fost interceptate în timp ce se apropiau de capitală.
Potrivit calculelor agenției oficiale ruse TASS, acesta ar fi al doilea cel mai important atac ucrainean asupra Moscovei din ultimele luni. Capitala rusă se află la sute de kilometri de frontiera cu Ucraina, iar intensificarea atacurilor reciproce a marcat perioada recentă a războiului.
În urma atacului, un tânăr în vârstă de 20 de ani dintr-o localitate aflată la periferia Moscovei și-a pierdut viața, a anunțat guvernatorul regiunii, Andrei Vorobiov. Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate, însă oficialul nu a precizat dacă acestea au fost lovite direct sau dacă pagubele au fost provocate de fragmente provenite de la dronele doborâte de apărarea antiaeriană rusă.
Moscova amenință cu intensificarea loviturilor
Moscova neagă că ar viza infrastructura civilă, însă în ultimele săptămâni și-a intensificat bombardamentele asupra teritoriului ucrainean. Atacurile cu drone și rachete au vizat în mod repetat obiective din mai multe regiuni ale Ucrainei, provocând victime civile și distrugând locuințe și infrastructuri esențiale.
Cel puțin șase persoane au fost ucise luni în urma unor bombardamente rusești asupra orașului ucrainean Harkov, în estul țării, potrivit autorităților locale. Alte 59 de persoane au fost rănite, în timp ce echipele de salvare au continuat să caute eventuali supraviețuitori printre ruinele unei clădiri rezidențiale.
Armata rusă a avertizat că își va „intensifica” și mai mult atacurile asupra infrastructurii ucrainene, ca răspuns la declarațiile președintelui Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a promis o intensificare a atacurilor asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, notează AFP.