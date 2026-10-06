Atac rusesc cu bombe ghidate asupra Harkovului. Șase persoane au murit, iar 59 au fost rănite

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 6 oct. 2026, 07:19

Forțele armate ruse au atacat luni orașul Harkov cu trei bombe ghidate, în urma cărora cel puțin șase persoane au fost ucise, iar alte 59 au fost rănite, printre victime numărându-se și trei copii, relatează Kyiv Post.

Distribuie articolul