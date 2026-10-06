Atac rusesc cu bombe ghidate asupra Harkovului. Șase persoane au murit, iar 59 au fost rănite

Forțele armate ruse au atacat luni orașul Harkov cu trei bombe ghidate, în urma cărora cel puțin șase persoane au fost ucise, iar alte 59 au fost rănite, printre victime numărându-se și trei copii, relatează Kyiv Post.
Atac cu trei bombe ghidate asupra Harkovului
Forțele armate ruse au lansat trei bombe aeriene ghidate asupra orașului Harkov, în nord-estul Ucrainei. Atacul, care a vizat districtul Slobidskyi, s-a soldat cu cel puțin șase morți și 59 de răniți, inclusiv trei copii.
Potrivit oficialilor locali, bombele au lovit o zonă industrială și o zonă aflată în apropierea unui bloc de locuințe. Atacul a provocat pagube importante mai multor clădiri rezidențiale și unei întreprinderi civile.
Oleh Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale Harkov, a anunțat inițial moartea a trei persoane: doi bărbați în vârstă de 62 de ani și unul de 35 de ani.
Printre răniți se numără trei copii. O fată de 11 ani se află în stare gravă, un băiat de 15 ani a suferit răni moderate, iar o altă fată de 15 ani a avut o reacție acută de stres.
Bilanțul victimelor a crescut ulterior la șase morți și 59 de răniți, după ce salvatorii au descoperit trupul unei alte persoane sub dărâmături.
Pagube extinse și incendii în zone civile
Loviturile au avariat zeci de clădiri rezidențiale, precum și o întreprindere civilă. Cel puțin 20 de autoturisme au fost, de asemenea, deteriorate în urma atacului.
Potrivit lui Syniehubov, incendiile provocate de bombardamente s-au extins pe o suprafață totală de aproape 15.000 de metri pătrați.
Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a precizat că bombele au lovit întreprinderi civile și au căzut în apropierea unui bloc de apartamente. Impactul a declanșat două incendii de amploare, unul într-un depozit și celălalt într-o unitate de producție.
Atacul reprezintă una dintre cele mai recente lovituri mortale asupra Harkovului, al doilea oraș ca mărime din Ucraina.