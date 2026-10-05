Harkov, lovit din nou de Rusia cu bombe ghidate. Cel puțin 5 oameni au murit, iar 30 au ajuns la spital

Cel puțin cinci persoane au fost ucise luni în urma unor atacuri rusești cu bombe aeriene ghidate asupra orașului Harkov, situat în nord-estul Ucrainei. Guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, a anunțat că alte 30 de persoane rănite se află internate în spitale.
„Bilanțul atacului rusesc cu bombe aeriene ghidate asupra Harkovului a crescut la cinci morți. Treizeci de răniți se află în spitale, dintre care trei în stare gravă”, a declarat Oleg Sinegubov pe canalul său de Telegram, potrivit AFP.
Autoritățile locale anunțaseră inițial trei persoane decedate și 29 de răniți, potrivit dpa. Ulterior, numărul victimelor a crescut.
Trei copii se află printre răniți
Primarul orașului Harkov, Igor Terehov, a anunțat că operațiunile de căutare continuă în zonele unde oameni ar putea fi prinși sub dărâmăturile unor clădiri rezidențiale.
În urma atacului, un depozit a fost cuprins de flăcări, a mai precizat edilul.
Atât primarul Igor Terehov, cât și guvernatorul Oleg Sinegubov au anunțat că printre persoanele rănite se află și trei copii.
Trei bombe ghidate au lovit orașul
Potrivit lui Oleg Sinegubov, forțele ruse au folosit trei bombe aeriene ghidate pentru a ataca Harkovul. Orașul se află în apropierea frontierei cu Rusia și a liniei frontului.
Bombele au lovit în special o zonă industrială, dar și o clădire de locuințe.
Igor Terehov a explicat că este vorba despre așa-numitele bombe ghidate, care sunt lansate de avioanele de luptă din propriul spațiu aerian. După lansare, acestea își pot controla traiectoria până la țintă pe distanțe care pot ajunge la zeci de kilometri.
Rusia și-a intensificat bombardamentele
Moscova respinge acuzațiile că ar urmări în mod deliberat obiective civile. În ultimele săptămâni, însă, Rusia și-a intensificat bombardamentele asupra teritoriului ucrainean, la peste patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă.
Atacurile afectează și capitala Ucrainei. Kievul este vizat atât pe timpul nopții, cât și în timpul zilei.
Recent, loviturile asupra unor poduri din capitală au provocat ambuteiaje de proporții, afectând circulația în oraș.