Harkov, lovit din nou de Rusia cu bombe ghidate. Cel puțin 5 oameni au murit, iar 30 au ajuns la spital

Publicat 5 oct. 2026, 19:58 Actualizat 5 oct. 2026, 19:59 Sursă Agerpres

Cel puțin cinci persoane au fost ucise luni în urma unor atacuri rusești cu bombe aeriene ghidate asupra orașului Harkov, situat în nord-estul Ucrainei. Guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, a anunțat că alte 30 de persoane rănite se află internate în spitale.

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