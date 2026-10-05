Președintele Iranului nu mai vrea negocieri cu SUA. „Nu au niciun sens”
Masoud Pezeshkian. Foto: Profimedia
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat luni că negocierile cu Statele Unite „nu au niciun sens”, acuzând Washingtonul că a atacat Iranul după rundele de discuții și că nu urmărește, în realitate, un dialog. Declarația a fost difuzată de televiziunea de stat iraniană IRIB și relatată de AFP.
Poziția liderului de la Teheran vine într-un moment în care eforturile diplomatice dintre Iran și Statele Unite au ajuns într-un impas, după mai multe tentative de a găsi o soluție pentru conflict și pentru situația din Strâmtoarea Ormuz.
Pezeshkian acuză SUA că au atacat Iranul după discuții
Președintele iranian susține că experiența rundelor precedente de negocieri a demonstrat, în opinia sa, că Washingtonul nu urmărește un dialog real.
„Până acum, ne-au atacat de trei ori după discuții. Acest lucru arată că ei nu caută dialogul”, a spus el, conform IRIB.
Pezeshkian a criticat și presiunile exercitate de Statele Unite asupra Iranului, inclusiv sancțiunile și ceea ce el a descris drept acțiuni de asasinare.
„Negocierile nu au niciun sens cu un inamic care se angajează în asasinate, sancțiuni și presiuni zilnice și care nu își respectă angajamentele”, a adăugat președintele iranian.
Negocierile Washingtonului cu Teheranul au ajuns într-un punct critic
Declarațiile lui Pezeshkian apar la mai mult de șapte luni de la primele atacuri ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului. În acest interval au existat mai multe încercări de relansare a dialogului.
Statele Unite și Iranul au încheiat un armistițiu în aprilie, au semnat un memorandum de înțelegere în iunie și au purtat discuții în septembrie, în marja Adunării Generale a ONU. Oficialii celor două țări s-au întâlnit din nou la sfârșitul lunii septembrie, la New York.
În pofida acestor demersuri, Washingtonul și Teheranul continuă să fie în conflict în privința Strâmtorii Ormuz, una dintre principalele mize ale confruntării, iar ambele părți au continuat să amenințe cu reluarea acțiunilor militare.
Iranul susține că nu există o soluție militară
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică faptul că războiul din Orientul Mijlociu nu poate fi rezolvat prin forță militară și nici prin noi sancțiuni.
„Nu există o soluție militară la acest război și nici o soluție bazată pe noi sancțiuni”, a declarat Araghchi în fața ambasadorilor străini acreditați la Teheran.
Ministrul iranian a avertizat însă că reacția țării sale ar fi mai puternică în cazul unei noi confruntări militare.
„Dacă dușmanii noștri aleg din nou calea confruntării militare, răspunsul nostru va fi mai puternic decât înainte și ne vom apăra și cu mai mare forță”, a declarat Abbas Araghchi.
El a susținut că soluția poate fi găsită numai prin negocieri.
„Doar negocierile bazate pe dreptate și echitate vor duce la o soluție pentru a pune capăt acestui conflict și agresiunii ilegale și nedrepte împotriva Iranului”, a argumentat ministrul iranian.
Strâmtoarea Ormuz, principala miză a negocierilor
La sfârșitul lunii septembrie, oficiali americani și iranieni s-au întâlnit la New York, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite. Teheranul a prezentat ulterior un plan prin care propunea redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile, în schimbul ridicării sancțiunilor economice americane și al altor măsuri.
Donald Trump a respins propunerea iraniană, dar a lăsat deschisă posibilitatea continuării negocierilor indirecte. În același timp, președintele american nu a exclus posibilitatea reluării atacurilor asupra Iranului.
Mediatori, inclusiv reprezentanți ai Qatarului, au continuat ulterior să transmită mesaje între Washington și Teheran, în încercarea de a găsi o cale către un acord.
Washingtonul a intensificat presiunea economică
În paralel cu eforturile diplomatice, Statele Unite și-au intensificat presiunea economică asupra Teheranului.
Washingtonul a impus noi sancțiuni, inclusiv măsuri care vizează sectorul aviatic iranian, în timp ce negocierile indirecte au continuat fără să producă până acum un acord privind Strâmtoarea Ormuz.
Situația a rămas tensionată și în jurul transporturilor maritime. Strâmtoarea Ormuz reprezintă o rută esențială pentru transporturile energetice, iar conflictul a afectat deja fluxurile de petrol și gaze din regiune.
O perioadă de acalmie după săptămâni de confruntări
Pe teren s-a observat însă o perioadă de acalmie în ultimele săptămâni. Statele Unite nu au mai atacat Iranul de la 1 septembrie, chiar dacă navele sunt vizate în mod regulat în Strâmtoarea Ormuz.
În acest context, declarațiile lui Masoud Pezeshkian indică o nouă poziționare dură a Teheranului față de negocierile directe cu Washingtonul, în timp ce canalele diplomatice indirecte rămân deschise.
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