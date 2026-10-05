Președintele Iranului nu mai vrea negocieri cu SUA. „Nu au niciun sens”

Publicat 5 oct. 2026, 23:18 Sursă Agerpres

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat luni că negocierile cu Statele Unite „nu au niciun sens”, acuzând Washingtonul că a atacat Iranul după rundele de discuții și că nu urmărește, în realitate, un dialog. Declarația a fost difuzată de televiziunea de stat iraniană IRIB și relatată de AFP.

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