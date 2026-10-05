Germania riscă să intre într-un conflict violent cu Federația Rusă, avertizează şeful serviciilor de informaţii

Germania riscă să intre într-un conflict violent pe măsură ce Moscova intensifică un „război din umbră” din ce în ce mai agresiv împotriva democraţiilor europene, a avertizat luni şeful serviciului de informaţii externe (BND), Martin Jaeger, relatează Reuters. Avertismentul vine la doar o zi după ce cancelarul Friedrich Merz a făcut o vizită-surpriză la Kiev, pentru a-și reafirma sprijinul necondiționat acordat Ucrainei.
"Conflictul cu care ne confruntăm cu Rusia a căpătat o dimensiune nouă, mai periculoasă", a declarat Martin Jaeger, şeful Bundesnachrichtendienst (BND), în cadrul audierii publice anuale a şefilor serviciilor de informaţii în Parlament, scrie Reuters, citat de news.ro..
"Germania riscă să fie implicată într-un conflict violent cu Rusia - tentativa de atac de la Leipzig este doar un exemplu", a spus el, descriind Rusia ca "ducând un război din umbră". Ameninţarea atacurilor împotriva ţintelor din Germania rămâne "reală şi iminentă", a avertizat Jaeger.
Autorităţile germane au spus în repetate rânduri că Rusia desfăşoară o campanie hibridă de atacuri cu drone şi cibernetice şi au acuzat-o de o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, în luna august.
RUSIA TESTEAZĂ GERMANIA
Preşedintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia "nu are intenţia de a ataca pe nimeni, (...) dar dacă vom fi supuşi unei agresiuni, nu vom avea altă opţiune decât să răspundem", a adăugat el.
Jaeger susţine însă că Moscova este pregătită să recurgă la forţă pentru a-şi atinge obiectivele şi că operaţiunile serviciilor de informaţii ruseşti în Germania şi împotriva acesteia sunt "din ce în ce mai agresive".
ÎN UCRAINA SUNT DE AŞTEPTAT ATACURI DE O BRUTALITATE FĂRĂ PRECEDENT
Oficialul german a explicat că, de fapt, prin încercările de intimidare a Germanei, Moscova încearcă să oblige Berlinul, cel mai mare donator al Ucrainei, să-şi retragă sprijinul.
Rusia este hotărâtă să pună Ucraina în genunchi în iarna care urmează. Trebuie să ne aşteptăm la atacuri ruseşti de o severitate şi brutalitate pe care nu le-am mai văzut până acum", a avertizat şeful BND, care a fost ambasadorul Germaniei la Kiev din 2023 şi până la numirea sa în fruntea BND, în 2025.
Serviciile de informaţii ale Germaniei urmează să primească noi competenţe pentru a desfăşura operaţiuni active menite să contracareze atacurile, dacă parlamentul va aproba noua legislaţie.