Germania riscă să intre într-un conflict violent cu Federația Rusă, avertizează şeful serviciilor de informaţii

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 oct. 2026, 22:11

Germania riscă să intre într-un conflict violent pe măsură ce Moscova intensifică un „război din umbră” din ce în ce mai agresiv împotriva democraţiilor europene, a avertizat luni şeful serviciului de informaţii externe (BND), Martin Jaeger, relatează Reuters. Avertismentul vine la doar o zi după ce cancelarul Friedrich Merz a făcut o vizită-surpriză la Kiev, pentru a-și reafirma sprijinul necondiționat acordat Ucrainei.

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