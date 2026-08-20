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Ursula von der Leyen, după distrugerea unei drone marine lângă Neptun Deep: „Este război hibrid”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 14:58

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după ce România a distrus o dronă navală încărcată cu explozibili în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

Von der Leyen a avertizat că Uniunea Europeană se confruntă cu o campanie tot mai amplă de amenințări, menită să creeze teamă în rândul populației și să divizeze statele membre.

„Astăzi, România a distrus o dronă navală care transporta explozibili în apropierea platformei sale Neptun Deep din Marea Neagră”, a transmis Ursula von der Leyen.

Von der Leyen avertizează asupra unei campanii de amenințări la adresa UE

Șefa Comisiei Europene a catalogat situația drept un exemplu de „război hibrid”, subliniind că astfel de acțiuni reprezintă provocări la adresa securității europene. Ea a arătat că misiunea fundamentală a Uniunii Europene rămâne menținerea păcii, însă contextul actual impune și consolidarea capacității de descurajare a agresiunilor.

Von der Leyen a invocat agenda europeană „Readiness 2030”, prin care ar urma să fie mobilizate investiții de până la 800 de miliarde de euro pentru apărare și securitate. Potrivit acesteia, inițiative precum European Drone Defence Initiative și Eastern Flank Watch urmăresc accelerarea producției europene de echipamente și capabilități de apărare necesare statelor membre.

„Trebuie să putem răspunde amenințărilor emergente cu rapiditate, unitate și hotărâre”, a subliniat președinta Comisiei Europene.

Neptun Deep este unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale României, exploatarea gazelor naturale din perimetrul offshore urmând să contribuie semnificativ la securitatea energetică națională și regională.

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