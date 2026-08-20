Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Ursula von der Leyen, după distrugerea unei drone marine lângă Neptun Deep: „Este război hibrid”
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după ce România a distrus o dronă navală încărcată cu explozibili în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră.
Citește și
- 16:28Crimă șocantă în Bulgaria. Fost polițist, arestat după moartea unui tânăr de 21 de ani
- 16:07Serbia apelează la ajutorul Rusiei pentru a stinge incendiile de vegetație. UE nu mai are avioane disponibile
- 15:20Alertă după ce o dronă rusească a intrat în România. Kievul avertizează: „Rusia pune la încercare hotărârea NATO”
- 14:33Ce n-au reușit românii au reușit ungurii: Péter Magyar anunță că centrala Paks are apă suficientă după operațiunile speciale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News