Lituania construiește o nouă tabără militară lângă Belarus. Baza va găzdui trupe NATO

Publicat 20 aug. 2026, 17:45 Actualizat 20 aug. 2026, 17:47

Lituania construiește o nouă tabără militară la baza de antrenament Rudninkai, în apropierea frontierei cu Belarus, destinată găzduirii soldaților germani și a altor militari NATO, a anunțat joi Ministerul Apărării de la Vilnius, citat de agenția dpa.

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