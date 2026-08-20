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Lituania construiește o nouă tabără militară lângă Belarus. Baza va găzdui trupe NATO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 17:45
Actualizat20 aug. 2026, 17:47

Lituania construiește o nouă tabără militară la baza de antrenament Rudninkai, în apropierea frontierei cu Belarus, destinată găzduirii soldaților germani și a altor militari NATO, a anunțat joi Ministerul Apărării de la Vilnius, citat de agenția dpa.

Peste 1.000 de soldați vor putea fi găzduiți în noua bază

Noua tabără va putea primi peste 1.000 de soldați care vor participa la exerciții militare în țara baltică.

Pe o suprafață de șapte hectare vor fi construite clădiri rezidențiale și de sprijin, împreună cu infrastructura tehnică și legăturile de transport, valoarea costurilor fiind estimată la 40 de milioane de euro. Lucrările de construcție urmează să se încheie în prima jumătate a anului 2028.

Forțele armate germane creează în prezent Brigada 45 blindate în Lituania, aceasta fiind prima desfășurare militară externă permanentă a Germaniei după Al Doilea Război Mondial. Această desfășurare a fost propusă de guvernul german ca răspuns la amenințarea în creștere din partea Rusiei, iar brigada a fost activată oficial în aprilie 2025.

Rudninkai, noul punct strategic al trupelor germane

Este de așteptat ca anul viitor brigada să fie deplin operațională ca unitate de luptă, cu un efectiv total de 4.800 de soldați și 200 de angajați civili. Aproximativ 2.000 de membri ai brigăzii sunt în prezent staționați în Lituania.

Rudninkai va avea rolul de bază principală a brigăzii.

Cazărmile urmează să fie construite într-o zonă împădurită ce a fost desemnată drept teren de antrenament militar lituanian conform unei legi speciale în mai 2022, la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă în Ucraina.

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