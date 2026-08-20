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Extern· 2 min citire
Lituania construiește o nouă tabără militară lângă Belarus. Baza va găzdui trupe NATO
FOTO: Arhivă
Publicat20 aug. 2026, 17:45
Actualizat20 aug. 2026, 17:47
Lituania construiește o nouă tabără militară la baza de antrenament Rudninkai, în apropierea frontierei cu Belarus, destinată găzduirii soldaților germani și a altor militari NATO, a anunțat joi Ministerul Apărării de la Vilnius, citat de agenția dpa.
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