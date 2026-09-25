Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Ploșnițe la Spitalul Militar Central din București. Ce spune conducerea despre dezinsecție și starea pacienților

Ploșnițe la spital

Ploșnițe la spital

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deDarius Stănescu
Publicat25 sept. 2026, 19:51
Actualizat25 sept. 2026, 19:58

Au fost observate mai multe ploșnițe într-un cabinet al secției de psihiatrie de la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. În imaginile apărute se văd insecte pe un birou. Reprezentanții spitalului spun că au efectuat dezinsecția și că niciun pacient nu a fost afectat. Activitatea medicală continuă fără restricții, potrivit unității sanitare.

Ce se știe despre sesizare

Surse citate de un post TV susțin că insectele ar fi apărut în secția de psihiatrie în urmă cu peste trei săptămâni. În acest interval ar fi avut loc o dezinsecție, care, potrivit acelorași surse, nu ar fi rezolvat problema. Aceste detalii privind momentul apariției și eficiența primei intervenții nu sunt confirmate în precizările spitalului.

Instituția a anunțat că a primit o sesizare punctuală din partea personalului, referitoare la posibila prezență a ploșnițelor într-o singură secție. După sesizare, spune conducerea, au fost realizate proceduri de dezinsecție și verificări de specialitate, fără să fie constatate focare de infestare, potrivit punctului de vedere transmis de spital.

Spitalul: Nicio secție nu a fost închisă

„În legătură cu informațiile referitoare la posibila prezență a ploșnițelor în Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, facem următoarele precizări:

În prezent la nivelul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” niciun pacient nu a fost afectat de prezența ectoparaziților (ploșnițelor). Activitatea medicală a spitalului nu este în niciun fel afectată, niciun spațiu sau secție nefiind închise.

Există o sesizare punctuală din partea personalului privind posibila prezență a ectoparaziților la o singură secție. Imediat după primirea sesizării, au fost demarate și realizate proceduri riguroase de dezinsecție. În urma acțiunilor și verificărilor de specialitate efectuate, nu s-au constatat focare de infestare”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Instituția descrie situația drept una punctuală.

La Direcția de Sănătate Publică București ajung aproximativ 20 de sesizări pe zi referitoare la ploșnițe. Cele mai multe vizează locuințe, dar sunt raportate și cazuri în instituții. Cifra provine din relatarea postului TV, nu dintr-un bilanț DSP prezentat în material.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Spitalul Militarplosnitesectia de psihiatriedezinsectiedsp bucuresti

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe