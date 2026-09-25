Ploșnițe la Spitalul Militar Central din București. Ce spune conducerea despre dezinsecție și starea pacienților

Publicat 25 sept. 2026, 19:51 Actualizat 25 sept. 2026, 19:58

Au fost observate mai multe ploșnițe într-un cabinet al secției de psihiatrie de la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. În imaginile apărute se văd insecte pe un birou. Reprezentanții spitalului spun că au efectuat dezinsecția și că niciun pacient nu a fost afectat. Activitatea medicală continuă fără restricții, potrivit unității sanitare.

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