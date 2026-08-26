Ion Cristoiu, analiză explozivă: ”Mersul la DNA al lui Bolojan e crucial pentru noul guvern”

Ion Cristoiu a făcut, miercuri, o analiză explozivă la Realitatea PLUS despre audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași, în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos. Analistul Realitatea PLUS a subliniat că mersul lui Ilie Bolojan la DNA ”este crucial pentru soarta guvernului și pentru formarea noului guvern”.
”Mersul la DNA este crucial pentru formarea noului guvern”
”Mersul la DNA este crucial pentru soarta guvernului, pentru formarea noului guvern, pentru flexibilitatea domnului Bolojan.(...) Pentru că terminându-se PNRR-ul, urgent va fi formarea noului guvern. Nu e vorba de un guvern care să facă ceva. Ci un guvern care, când termină înjurământul la Cotroceni, să plece acest guvern.
Deci, marea problemă la Bolojan este faptul că nici el, nici Fritz, și nici Kelemen Hunor, nu acceptă niște concesii pentru a se forma noul guvern, pentru că noul guvern, dacă se depune jurământul, ei pleacă.
Marea problemă în România nu este cum va arăta viitorul guvern, că nu ne interesează. Dacă va fi bun, ci când pleacă acesa. L-am putea numi guvernul de o oră, guvernul care face să plece guvernul ăsta. Adică investirea propriu-zisă a guvernului”, a declarat Ion Cristoiu.
”Criza politică constă în faptul că de trei luni nu se aplică moțiunea de cenzură”
Analistul realitatea plus a subliniat că ”investirea nu trebuie să fie judecată: bă, hai să ne gândim, să votăm pe cei mai buni” .
”Problema este că putem vota și niște maimuțe. În momentul în care ultimul, cum am zis eu, se depune jurământul la Cotroceni, presupunem. În momentul în care ultimul ministru a zis: Așa să mă ajute Dumnezeu, punct, în acel moment guvernul Bolojan pleacă. Indiferent că ăia se duc în vacanță. Deci eu, dacă se va întâmpla așa, dacă aș fi la televiziune, câți vor fi miniștri? 15, da? Voi face ca la Revelion, da? Transmis în direct: 15, 14, 13, 12, când ultimul a zis ultimul cuvânt: Așa să mă ajute Dumnezeu, în acel moment Țoiu toți ăia sunt… au plecat.
Că guvernul ăsta va fi o oră, că va fi două ore, că va fi o lună, că va fi două luni, nu contează pentru că criza politică nu constă în faptul că noi nu avem guvern, constă în faptul că de trei luni nu se aplică moțiunea de cenzură. Asta este cel mai grav în România în momentul ăsta”, a mai spus jurnalistul.
Întrebat dacă ruptura dintre PNL și USR este începutul unei flexibilizări din partea lui Bolojan, Ion Cristoiu a răspuns: ”O flexibilitate este foarte simplă pentru el. Unu, poate să motiveze că s-a terminat PNRR-ul, da? Și mult mai important, până acum această numire, desemnare a fost blocată de faptul că dacă el s-a prezentat două părți, Siegfried Mureșan și Grindeanu. Fiecare dintre părți a zis: votăm un guvern minoritar dacă guvernul ăla încheie cu noi un contract, că facem și dregem, da? Domnul Bolojan, se poate ajunge într-o fază pe care o propun eu. Nu trebuie nicio condiție. Nu trebuie nici măcar angajament că nu depune moțiune. Trebuie să închidem ochii și votăm guvernul, da? După asta putem să-l dăm jos prin moțiune. În septembrie moțiunea de cenzură nu poate fi depusă? Putem să depunem, dar nu mai e guvernul Bolojan”.
”Nu trebuie să-l subestimăm pe Ilie Bolojan”
Cât despre faptul că Ilie Bolojan ar fi solicitat, prin comisie rogatorie, ca audierea în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos să aibă loc la DNA București și nu la DNA Iași, Ion Cristoiu a spus că ”eu în locul lui, aș fi fost Iași, că nu cred că ajunge Marian Ceaușescu pe acolo”.
”Nu, nu trebuie să-l subestimăm pe Ilie Bolojan. El este obligat să se ducă. Cea mai bună soluție, am zis: ori ieși, dacă el se duce și se duce, avem două posibilități: suspect sau fără nicio acuzație. Când a terminat fără nicio acuzație, noi nu mai putem spune nimic în legătură cu întâlnirea aia, indiferent ce a fost”, a conchis Ion Cristoiu.