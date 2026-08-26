Ion Cristoiu, analiză explozivă: ”Mersul la DNA al lui Bolojan e crucial pentru noul guvern”

Publicat 26 aug. 2026, 18:13 Actualizat 26 aug. 2026, 18:21 Sursă Realitatea PLUS

Ion Cristoiu a făcut, miercuri, o analiză explozivă la Realitatea PLUS despre audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași, în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos. Analistul Realitatea PLUS a subliniat că mersul lui Ilie Bolojan la DNA ”este crucial pentru soarta guvernului și pentru formarea noului guvern”.

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