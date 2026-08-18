Anca Alexandrescu: „Mama era eroina mea. Era una din sutele de mii de mame a unor copii care s-au născut cu dizabilități”

Publicat 18 aug. 2026, 21:30 Actualizat 18 aug. 2026, 21:50 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a revenit în emisiunea „Culisele Statului Paralel” după o perioadă extrem de dificilă, marcată de pierderea mamei sale. Jurnalista a vorbit cu emoție despre femeia care i-a fost sprijin necondiționat și care, timp de 46 de ani, s-a dedicat îngrijirii fiului său, fratele Ancăi Alexandrescu.

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