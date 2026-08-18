Anca Alexandrescu: „Mama era eroina mea. Era una din sutele de mii de mame a unor copii care s-au născut cu dizabilități”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a revenit în emisiunea „Culisele Statului Paralel” după o perioadă extrem de dificilă, marcată de pierderea mamei sale. Jurnalista a vorbit cu emoție despre femeia care i-a fost sprijin necondiționat și care, timp de 46 de ani, s-a dedicat îngrijirii fiului său, fratele Ancăi Alexandrescu.
Anca Alexandrescu: „Astăzi n-am mai avut cu cine să vorbesc”
Realizatoarea a povestit cât de prezentă era mama sa în viața de zi cu zi și cum cele două obișnuiau să vorbească inclusiv în drum spre emisiune.
„Poate că mulți vor comenta că m-am întors doar după patru zile, de la o tragedie la care nu m-am așteptat. Dar mama mea rămăsese singurul meu sprijin.
Era eroina mea, care timp de 46 de ani l-a îngrijit pe fratele meu cu atâta dragoste.
Era una din sutele de mii de mame a unor copii care s-au născut cu dizabilități.
Unul din sutele de mii de oameni care, după cum ați văzut, îi deranjează pe Bolojan și pe cei care astăzi sunt la guvernare.
În fiecare zi când veneam la emisiune, tot drumul vorbeam cu ea. Astăzi n-am mai avut cu cine să vorbesc. Și după emisiune, era cea care îmi spunea, bravo, mama, mergi înainte. Știu că ea și-a dorit foarte tare și era foarte mândră de mine să merg mai departe și să fac și mai multe lucruri.
Văd în fiecare zi peste tot pe unde mă duc, chiar și în aceste zile în care m-am confruntat cu această situație. Oameni buni, oameni încercați, oameni care speră să aibă o viață mai bună.
Am să-i promit mamei mele public că nu mă voi opri și că voi face ceea ce știu că ea își dorea să fac, să spun adevărul în continuare, să ajut oamenii și țara asta să trăiască în demnitate, echilibru și să nu mai fie slugile unor nemernici.
Nu m-am putut uita zilele acestea să văd ce se întâmplă, dar astăzi am făcut o trecere de revistă a ceea ce am văzut că s-a întâmplat zilele trecute.
Și vreau să spun câteva lucruri și o să vă rog să-mi iertați emoția și lacrimile.
Vreau în primul rând să mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis un gând bun, un cuvânt de alinare, a contat foarte mult pentru mine. Și vreau să le spun celor care s-au bucurat de răul meu că nu le doresc niciodată să treacă prin așa ceva.
Am văzut că niște foști ambasadori ai Americii în România, unii pe care eu i-am criticat constant aici la Culisele Statului Paralel, și-au permis, după ce au, cum să spun, pentru că unul dintre ei chiar a participat la jefuirea României, după ce au îngenuncheat românii, și mă refer aici la cei care au pus mâna pe fondul proprietății...șmecheri... și pe cele mai importante valori ale României, și-au permis să publice un articol într-un ziar din Israel împotriva lui George Simion și să ceară reevaluarea vizei pentru Statele Unite în cazul lui George Simion.
Să știți că mă mâhnește faptul că reacțiile la această mizerie au fost extrem de mici.
M-aș fi așteptat ca românii să fie mult mai revoltați, să meargă acasă la ei și să facă ordine în țara lor.
Să-i lase în pace pe români, să-și aleagă pe cine vor și să decide ce vor ei. Ați supt destul de la România. Lăsați-ne să ne facem ordine în țara noastră. L-am văzut pe Bolojan cum inaugurează pasaj după pasaj, grădină după grădină, un Ceaușescu doi.
Mulți m-au certat și săptămâna trecută când am făcut comparația cu Ceaușescu. Spre deosebire însă de Ceaușescu, Bolojan, cam ce a construit la Oradea, apoi a trebuit refăcut, s-au investit bani suplimentari pentru că lucrările au fost de mântuială și eu am arătat aici aceste lucruri.
Astăzi am văzut că a mai dat o lovitură. De data aceasta, copilașilor, elevilor care au burse sociale. S-a gândit domnul Bolojan că în vacanță, copilașii care primesc bursă socială, evident, din motive de viață grea, de situație familială proastă, să nu mai primească burse sociale și în vacanță.
Bănuiesc că s-a gândit domnul Bolojan că în timpul vacanței, familiile lor o duc mai bine și au mai mulți bani. Eu credeam peste exact pe dos, pentru că atunci când sunt la școală, poate beneficiază de corn și lapte, poate beneficiază de o masă caldă. Dar nu. A mai tăiat ceva. I-am văzut pe cei din secta USR, tăvălindu-se pe jos pentru decizia Curții Constituționale în cazul Fritz.
Nu i-am văzut să se tăvălească pe jos atunci când s-au anulat alegerile, când aceeași Curte Constituțională a încălcat Constituția și drepturile noastre ale cetățenilor și au anulat alegerile.
L-am văzut pe domnul Fritz că-i cheamă pe români în stradă, dincolo de faptul că poate fi și el, cum au fost tratați cei din zona suveranistă ca instigator, poate fi cercetat la fel, sper ca cei care vor ieși în stradă să fie tratați la fel cum au fost tratați cei care au ieșit să protesteze împotriva anulării alegerilor.
Sper că vă aduceți aminte. Și sper că și peste ei se va duce poliția, cum s-a dus peste cei care au îndrăznit să conteste anularea alegerilor.
Căci ei acum, cei care sunt și-l apără pe Fritz, contestă justiția. A fost bună justiția cât a fost condusă de Kovesi și de Coldea și de toți acoliții lor.
Acum când justiția s-a eliberat și când politicul nu mai poate să pună presiune pe judecător pentru că și-au recăpătat independența și curajul, sunt efectiv disperați.
Ați văzut ce au făcut în ultimii ani pentru a încerca să pună mâna pe justiție. Reformele lui Bolojan legate de magistratură au adus ca astăzi să fim în situația în care se dau termene în instanță pentru 2030. Repet. Și am citit asta pe pagina unui judecător. 2030. Oare ce vor face oamenii care își caută dreptatea în instanțe dacă termenul lor este în 2030, adică peste patru ani?
Am văzut ce se întâmplă din punct de vedere economic. În fiecare zi este un comandament și în continuare se arată cu degetul unii pe alții. În continuare îl văd pe Bogdan Ivan de la PSD, care-și face o campanie deșănțată de imagine, el fiind parte la nenorocirea pe care astăzi o trăiește România din punct de vedere energetic.
Îi văd pe cei de la USR care urlă din toți rărunchii în legătură cu finalizarea investițiilor în energie sau cu închiderea unor capacități. Dar uită să spună că ONG-urile USR-iste sorosiste, marxiste, blochează de ani de zile investiții de peste un miliard de euro în capacitățile de producere a energiei, cel puțin în zona de hidrocentrale.
Și-am să arăt în această seară toată lista de hidrocentrale și termocentrale blocate de ONG-urile USR-iste. Aceiași USR-iști, ONG-iști, au blocat dezvoltarea României prin diversele acțiuni pe care le-au făcut atunci când a fost nevoie să ne dezvoltăm infrastructura pentru a putea să ne dezvoltăm economic.
Gândaci, lilieci, urși au blocat ani de zile din cauza acestor ONG-uri construcția de autostrăzi. Am să arăt și acest lucru în această seară.
Mă surprinde însă un lucru: mă așteptam ca cei care își doresc să scăpăm de această putere să fie în număr cât mai mare. Și mă uitam, înainte să intru în emisiune, împreună cu prietena mea Flori Maior, pe lista celor care au semnat pe platforma lansată de AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan.
Am spus de la început că este o acțiune simbolică, căci semnăturile românilor nu au valoare juridică. Dar, ca presiune publică, există un moment foarte important cu cât sunt mai multe semnături. Puțin peste 380.000 de semnături. AUR a luat în 2024, la alegerile parlamentare, aproape 1.800.000 de voturi. Unde sunteți, oameni buni?
Unde sunteți? De ce așteptați ca alții să vă rezolve problemele? De ce închideți ochii când vedeți în jurul vostru ce se întâmplă? Îmi scriu oameni din tot felul de instituții în fiecare zi. Au ajuns funcționarii să se spânzure de disperare că șefii lor pun presiune pe ei pentru a aduna mai mulți bani și a face ilegalități, în timp ce șefii lor își cumpără mașini de sute de mii de euro. Și toate lucrurile astea vor ieși la suprafață. Toți funcționarii sunt presați să aducă cât mai mulți bani la buget, să-i jefuiască pe români. S-au găsit bani pentru ei, cei care ne conduc, pentru pensionari, pentru copii, pentru mame...nu se găsesc bani.
Mă bucură foarte tare inițiativa lui Mohammad Murad în legătură cu acea celulă de criză și faptul că astăzi, la Comisia pentru Antreprenoriat, s-a reușit o mică alianță. E un început. PSD, AUR, UDMR, minorități, pentru a veni cu niște propuneri economice să fie scoasă România din criză. Asta trebuie să facem. Trebuie să lăsăm în trecut toate supărările, toate conflictele, și să încercăm să ne adunăm resursele și eforturile pentru a schimba ceva și pentru a repara ceva și a scoate România din această criză dramatică. Am văzut și episodul cu doamna Simina Tănăsescu.
Evident, din punctul meu de vedere, justificarea doamnei Tănăsescu în legătură cu întâlnirea pe furiș cu domnul Bolojan în birou la domnul Abrudean este absolut penibilă. Ridicolă. Am înțeles că s-a întâlnit cu domnul Bolojan pentru un sediu. Dar ce treabă are domnul Bolojan cu sediul, când acel sediu ține de Senatul României? Și de ce a trebuit să se întâlnească în birou la Mircea Abrudean? De ce nu s-a făcut totul transparent, dacă era o chestiune instituțională? N-am să fiu ipocrită și am să vă spun că și în trecut membri ai Curții Constituționale se întâlneau cu șefii partidelor. E o chestiune de notorietate. S-au mai întâmplat cazuri, inclusiv cu șefi de la PSD. Acest lucru trebuie să se termine. Politicul nu mai are ce să caute în aceste instituții.
Trebuie să dispară aceste practici. Am înțeles însă că a fost o problemă când suna Lia. Acum, când sună Simina, e ok? Nu vă e așa puțină rușine după tot ce ați făcut acestei țări, după toate blocajele pe care le-ați orchestrat la ordinul celor din afara țării, în așa fel încât România să fie o țară din ce în ce mai îngenuncheată, mai săracă, mai dependentă? Nu vreți să mai plecați? N-aveți decât să-l țineți pe Fritz în brațe... Dar, din punctul meu de vedere, acest partid creat de statul paralel ar trebui să nu mai intre nici măcar în Parlament. Asta ar trebui să se întâmple. Și ce ar mai trebui să se întâmple?
Ca cei care au fost aleși și care probabil or să facă guvernul în septembrie, v-am spus că o să ne apuce luna septembrie cu Ilie Bolojan. Sper ca după 15 septembrie să nu mai fie Ilie Bolojan și să fie o formulă de guvernare care să poată să dea oxigen plămânilor României. Îmi pare rău că inițiativa Grupului Pace de a se crea o comisie de investigații, de anchetă, la Parlament în legătură cu întâlnirea dintre doamna Tănăsescu și Ilie Bolojan nu a fost votată. Înțeleg însă că se va face, totuși, o discuție în Parlament, dar ar fi fost bine ca lucrurile să fie cercetate adânc. Am văzut că a anunțat Nicușor Dan, probabil între două vizite la rudele din Făgăraș, din pantalonii lui scurți, verzi, bine că n-a mai apărut în slip, că încă nu este gata raportul privind anularea alegerilor și că va fi un raport pe 20 de ani.
Păi, eu îi propun lui Nicușor Dan să o ia de la 1918. De ce doar 20 de ani? Luați-o, domnule, de la 1918. Sunteți atât de penibili. Sunteți atât de jenanți. Nu vă mai crede nimeni. Lumea este dezgustată de ceea ce faceți, de minciunile pe care le spuneți. De cât furați. De cum vă eschivați în fața tuturor problemelor pe care chiar voi le-ați creat și pentru care, din păcate, plătesc tot românii. Și prin prețul pe care îl plătesc la pompă, și prin facturile pe care le plătesc la energie și la gaze, și prin inflația uriașă cu care se confruntă România.
Încă nu este totul pierdut. Așadar, cred că a venit momentul să vă băgați mințile în cap, pentru că oamenii nu mai rezistă mult. Țara este pe un butoi de pulbere. Europa este pe un butoi de pulbere, inclusiv din punct de vedere economic. Astăzi sunt semnale puternice venite din Germania. Mi-a arătat Bogdan Tiberiu Iacob că principala economie a Europei este într-o situație dificilă. Și dacă pornește din Germania, nu știu ce se va întâmpla.”
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