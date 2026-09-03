Zelenski îi așteaptă la Kiev pe oamenii lui Trump. Prima lor vizită în Ucraina poate schimba direcția negocierilor pentru pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, urmează să ajungă la Kiev în perioada următoare. Vizita face parte din eforturile administrației americane de a relansa negocierile pentru încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia.
Zelenski spune că partea ucraineană a primit deja confirmarea privind deplasarea celor doi emisari și că au fost stabilite inclusiv date preliminare pentru întâlnire.
Emisarii lui Trump sunt așteptați la Kiev
Volodimir Zelenski a precizat că Steve Witkoff și Jared Kushner vor avea întâlniri atât la Moscova, cât și la Kiev, iar autoritățile ucrainene se așteaptă ca discuțiile din capitala Ucrainei să aibă loc în zilele următoare.
„Așteptăm venirea la Kiev a emisarilor președintelui american. Am primit o confirmare din partea lor. Vor avea întâlniri la Moscova și Kiev. Contăm pe o întâlnire în zilele următoare”, a spus Zelenski în discursul său zilnic.
Președintele ucrainean a afirmat că există deja „datele preliminare” pentru întrevedere, însă nu a precizat când ar urma să ajungă cei doi emisari la Kiev.
„Este foarte important. Este important ca America să rămână activă” în această activitate diplomatică, a insistat Zelenski.
Prima vizită la Kiev de la începutul medierii americane
Dacă deplasarea va avea loc, aceasta ar reprezenta prima vizită la Kiev a lui Steve Witkoff și Jared Kushner de când Donald Trump a lansat eforturile de mediere pentru găsirea unei soluții negociate la războiul ruso-ucrainean.
Cei doi emisari s-au deplasat deja de mai multe ori la Moscova pentru discuții în cadrul negocierilor. La sfârșitul lunii iulie, Zelenski a avut o convorbire telefonică cu Witkoff și Kushner, în cadrul demersurilor pentru „redinamizarea diplomației”.
Negocierile dintre Rusia și Ucraina nu au produs încă un acord
Eforturile de mediere ale Statelor Unite nu au dus până acum la o înțelegere între Moscova și Kiev. Ultima rundă de negocieri ruso-ucrainene mediate de SUA s-a desfășurat în februarie, la Geneva, fără să producă progrese.
Rusia își menține solicitările teritoriale, inclusiv cererea ca Ucraina să cedeze întregul Donbas. Volodimir Zelenski respinge în continuare o asemenea cedare și susține că orice decizie privind teritoriile ucrainene trebuie validată prin referendum.
Președintele ucrainean consideră că un astfel de referendum ar respinge dinainte cedarea Donbasului către Rusia.
Putin încearcă să preia teritoriul rămas în Donețk
În timp ce negocierile diplomatice sunt reluate, Vladimir Putin urmărește accelerarea operațiunilor militare pentru ocuparea teritoriului din regiunea Donețk care se află încă sub controlul armatei ucrainene.
Obiectivul este finalizarea controlului asupra întregului Donbas, regiune formată din provinciile Donețk și Lugansk. Lugansk se află deja aproape în totalitate sub controlul forțelor ruse.