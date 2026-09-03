Zelenski îi așteaptă la Kiev pe oamenii lui Trump. Prima lor vizită în Ucraina poate schimba direcția negocierilor pentru pace

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 23:01

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, urmează să ajungă la Kiev în perioada următoare. Vizita face parte din eforturile administrației americane de a relansa negocierile pentru încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia.

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