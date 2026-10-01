Republica Moldova îl convoacă pe ambasadorul rus după ce două drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 13:30

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, după ce trei drone au încălcat spațiul aerian al țării, iar două dintre ele au căzut și au explodat. Una dintre drone, încărcată cu explozibil, s-a prăbușit miercuri seară în apropierea localității Brănești, din raionul Orhei.

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