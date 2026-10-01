Republica Moldova îl convoacă pe ambasadorul rus după ce două drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, după ce trei drone au încălcat spațiul aerian al țării, iar două dintre ele au căzut și au explodat. Una dintre drone, încărcată cu explozibil, s-a prăbușit miercuri seară în apropierea localității Brănești, din raionul Orhei.
Într-un comunicat transmis joi, 1 octombrie, MAE de la Chișinău a condamnat incidentele produse în contextul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Instituția cere Federației Ruse să oprească imediat atacurile și orice acțiuni care pun în pericol Republica Moldova.
MAE condamnă încălcarea spațiului aerian
Diplomația de la Chișinău a precizat că trei drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova miercuri, 30 septembrie. Două dintre aparate au căzut și au explodat pe teritoriul țării.
„Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către trei drone, miercuri, 30 septembrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Două dintre drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău este convocat astăzi, 1 octombrie, la MAE”, a transmis instituția.
MAE a avertizat că aceste incidente amenință direct securitatea cetățenilor Republicii Moldova.
„MAE cere Federației Ruse să oprească imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiuni care pun în pericol Republica Moldova”, se arată în comunicat.
Dronă explodată lângă Brănești
O dronă de tip „Geran”, cu motor turboreactiv, a căzut miercuri seară lângă localitatea Brănești, în raionul Orhei. Aparatul a lovit mai mulți copaci și a explodat în imediata apropiere a unui drum.
Fragmentele dronei au fost găsite pe o rază de aproximativ 120 de metri. În urma incidentului, circulația rutieră a fost oprită temporar, iar spațiul aerian din zona Centru a fost închis.
84 de drone, raportate în total
După incident, autoritățile Republicii Moldova au anunțat că, în total, 84 de drone rusești au încălcat teritoriul țării.
Autoritățile de la Chișinău consideră aceste incidente inacceptabile și avertizează că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri tot mai concrete pentru Republica Moldova și pentru securitatea întregii regiuni.