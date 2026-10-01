FlyDubai suspendă zborurile către şi dinspre Israel după incidentul cu atacul asupra pilotului. Căpitanul indian, considerat erou

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 1 oct. 2026, 07:16

Compania aeriană FlyDubai şi-a suspendat temporar toate zborurile către şi dinspre Israel, după ce copilotul unui avion care se îndrepta spre Tel Aviv l-a înjunghiat pe pilot în timpul zborului, determinând aeronava să piardă brusc mii de metri în altitudine. Incidentul a avut loc miercuri, iar avionul a efectuat ulterior o aterizare de urgenţă în Arabia Saudită, relatează POLITICO.

Distribuie articolul