FlyDubai suspendă zborurile către şi dinspre Israel după incidentul cu atacul asupra pilotului. Căpitanul indian, considerat erou

Compania aeriană FlyDubai şi-a suspendat temporar toate zborurile către şi dinspre Israel, după ce copilotul unui avion care se îndrepta spre Tel Aviv l-a înjunghiat pe pilot în timpul zborului, determinând aeronava să piardă brusc mii de metri în altitudine. Incidentul a avut loc miercuri, iar avionul a efectuat ulterior o aterizare de urgenţă în Arabia Saudită, relatează POLITICO.
„Această suspendare temporară va permite autorităţilor competente să-şi continue activitatea şi să stabilească toate circumstanţele incidentului”, a transmis FlyDubai, unul dintre cei mai mari operatori aerieni din Orientul Mijlociu.
Compania a precizat că sprijină ancheta aflată în prezent în plină desfăşurare şi că menţine legătura cu autorităţile guvernamentale, organismele de reglementare şi reprezentanţii aeroporturilor.
„Ne angajăm pe deplin să sprijinim ancheta în curs şi să menţinem cele mai înalte standarde de siguranţă în întreaga noastră reţea. Rămânem în strânsă coordonare cu autorităţile guvernamentale, organismele de reglementare şi părţile interesate din aeroporturi şi vom reevalua suspendarea pe măsură ce vor fi disponibile mai multe informaţii”, spun reprezentanții companiei, într-un comunicat. FlyDubai şi-a cerut scuze pasagerilor afectaţi şi a precizat că încearcă să le ofere sprijin şi soluţii alternative de călătorie, acolo unde este posibil.
Avionul a coborât peste 5.000 de metri în doar două minute
Zborul FZ 1073 a decolat miercuri dimineaţă din Dubai, cu destinaţia Tel Aviv, într-o călătorie care urma să dureze aproximativ patru ore.
La aproximativ două ore de la decolare, aeronava a pierdut brusc din altitudine, după care a urmat o urcare rapidă şi o nouă coborâre, potrivit datelor Flightradar24, serviciul de monitorizare a zborurilor.
Aeronava a pierdut peste 15.000 de picioare, echivalentul a aproximativ 5.300 de metri, într-un interval de două minute, potrivit datelor radar. Ulterior, avionul a efectuat o aterizare de urgenţă la Tabuk, în Arabia Saudită.
Pasagerii şi membrii echipajului au imobilizat copilotul
Potrivit oficialilor israelieni, membrii echipajului şi pasagerii au pătruns în cabina de pilotaj şi l-au imobilizat pe copilot.
La bord se afla şi o a doua pereche de piloţi FlyDubai, care au reuşit să preia controlul aeronavei şi să o manevreze în timpul aterizării de urgenţă, potrivit companiei aeriene şi Reuters. Toţi pasagerii au ajuns în cele din urmă în siguranţă la Tel Aviv miercuri seara, după ce FlyDubai a trimis aeronave de înlocuire la Tabuk.
Pilotul rănit, numit „adevărat erou” de Netanyahu
În primele declarații susținute imediat după incident, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că agresorul „se pare că a încercat să prăbuşească avionul cu pasagerii la bord”. Aproape toţi pasagerii aflaţi în avion erau israelieni, a precizat el.
Netanyahu l-a identificat pe pilotul rănit drept căpitanul indian Smit Machchhar şi l-a numit „un adevărat erou”.
„Îi adresez un omagiu pilotului indian, căpitanul Smit Machchhar, pentru curajul său extraordinar. În ciuda faptului că a fost înjunghiat şi rănit grav, el a ripostat, a opus rezistenţă, a deschis uşa cabinei de pilotaj şi le-a permis pasagerilor şi echipajului să-l imobilizeze pe atacator - prevenind astfel un dezastru catastrofal în plin zbor. El a salvat vieţile a 174 de persoane, printre care cetăţeni israelieni şi cetăţeni ai altor ţări. Îi doresc căpitanului Machchhar o recuperare rapidă şi completă. Este un adevărat erou”, a scris Netanyahu pe rețeaua X.
Ambasada Indiei în Arabia Saudită a anunţat miercuri că Machchhar a fost internat în această ţară şi că starea sa este stabilă.
Donald Trump: „Fie un terorist, fie, poate, un nebun”
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri, în faţa reporterilor, că a discutat cu Benjamin Netanyahu despre incident. Trump a afirmat că atacatorul pare să fie „fie un terorist, fie, poate, un nebun”.
Între timp, circumstanțele exacte ale incidentului nu sunt încă pe deplin clarificate, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili ce a provocat atacul și care au fost intențiile copilotului.
Relaţiile dintre Emiratele Arabe Unite şi Israel
Emiratele Arabe Unite întreţin relaţii diplomatice cu Israelul din 2020.
Potrivit informaţiilor citate în contextul incidentului, guvernul EAU ar fi încercat să avertizeze Israelul cu privire la un atac iminent al Hamas înainte de 7 octombrie 2023. În weekend, Benjamin Netanyahu s-a deplasat în Emiratele Arabe Unite pentru discuţii.