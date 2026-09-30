Netanyahu cere securitate sporită după incidentul FlyDubai. Pasagerii au aterizat în siguranță la Tel Aviv: pilotul, arestat

Publicat 30 sept. 2026, 18:56 Actualizat 30 sept. 2026, 19:11

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut primele declarații oficiale după incidentul grav de la bordul unui avion FlyDubai, care a aterizat de urgență în Arabia Saudită după ce a pierdut brusc altitudine în timpul zborului. Netanyahu a confirmat că unul dintre piloți și-a înjunghiat colegul în carlingă și ar fi încercat să prăbușească aeronava, precizând că pilotul suspectat a fost arestat și este audiat de autoritățile saudite, relatează The Guardian.

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