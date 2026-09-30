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Netanyahu cere securitate sporită după incidentul FlyDubai. Pasagerii au aterizat în siguranță la Tel Aviv: pilotul, arestat

Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu

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Scris deDana Bărăgan
Publicat30 sept. 2026, 18:56
Actualizat30 sept. 2026, 19:11

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut primele declarații oficiale după incidentul grav de la bordul unui avion FlyDubai, care a aterizat de urgență în Arabia Saudită după ce a pierdut brusc altitudine în timpul zborului. Netanyahu a confirmat că unul dintre piloți și-a înjunghiat colegul în carlingă și ar fi încercat să prăbușească aeronava, precizând că pilotul suspectat a fost arestat și este audiat de autoritățile saudite, relatează The Guardian.

UPDATE 2 - Pasagerii zborului FlyDubai deviat au aterizat în Israel

Un avion care transporta pasagerii zborului FlyDubai deviat anterior a aterizat, miercuri, pe aeroportul din Tel Aviv, potrivit imaginilor difuzate de AFP TV.

A doua aeronavă, operată tot decompania FlyDubai, a aterizat pe pista aeroportului Ben Gurion la ora 15:34 GMT, după ce zborul inițial al pasagerilor a fost deviat către Arabia Saudită în urma unei altercații între piloți.

Zbor Flydubai/ Captură foto

UPDATE 1 - Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat miercuri autorităților să „intensifice” măsurile de securitate atât în cazul companiilor aeriene israeliene, cât și al celor străine.

Ordinul a fost confirmat de un purtător de cuvânt al biroului premierului și vine după incidentul de la bordul zborului FlyDubai.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Benjamin Netanyahu a confirmat, într-o declarație video, informațiile apărute în presa israeliană cu privire la incidentul de la bordul avionului FlyDubai. Potrivit premierului israelian, unul dintre piloți și-a înjunghiat colegul în carlingă și ar fi încercat să prăbușească aeronava, mai arată publicația britanică.

Netanyahu a precizat că pilotul suspectat că și-a atacat colegul a fost arestat și este audiat de autoritățile saudite. Premierul israelian a transmis, de asemenea, că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță.

Informațiile apar în contextul în care pe rețelele de socializare au fost publicate înregistrări video care arată că pilotul atacat a pierdut o cantitate mare de sânge după ce a fost înjunghiat.

Un pasager și un membru al echipajului au intervenit în carlingă

Benjamin Netanyahu a explicat că unul dintre pasagerii aflați la bord a reușit să pătrundă în cabina piloților împreună cu unul dintre membrii echipajului. Cei doi au intervenit și au „neutralizat” pilotul suspectat că și-a atacat colegul.

„Aproape toți pasagerii aflați la bordul avionului erau israelieni. În timpul zborului, în timp ce se apropiau de Israel, unul dintre piloți l-a înjunghiat pe celălalt pilot și se pare că încerca să prăbușească avionul cu toți cei aflați la bord”, a spus Benjamin Netanyahu.

Premierul Israelului a descris situația drept „un incident de securitate extrem de grav”.

Netanyahu: „Au salvat multe vieți și au prevenit o catastrofă majoră”

Alți oficiali israelieni, inclusiv ministrul apărării Israel Katz, au calificat incidentul drept o tentativă de atac terorist.

Benjamin Netanyahu le-a mulțumit pasagerilor și membrilor echipajului care au intervenit pentru a opri atacul și a subliniat curajul acestora.

„Au dat dovadă de o ingeniozitate și un curaj excepțional”, a declarat premierul israelian.

„Au salvat multe vieți și au prevenit o catastrofă majoră”, a mai spus Benjamin Netanyahu.

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