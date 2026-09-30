Sediul Academiei Naționale de Științe din Ucraina, lovit într-un atac cu drone. Academia Română: „Suntem alături de dumneavoastră”

Sediul Academiei Naționale de Științe din Ucraina, aflat în centrul Kievului, a fost lovit într-un atac cu drone atribuit de autoritățile ucrainene Rusiei. Incidentul s-a soldat cu pierderi de vieți omenești și mai multe persoane rănite, iar atacul a stârnit reacții în comunitatea academică internațională.
Academia Română și-a exprimat solidaritatea cu instituția ucraineană și a condamnat atacul asupra clădirii care găzduiește una dintre principalele instituții de cercetare ale Ucrainei.
Academia Română condamnă atacul asupra instituției științifice
Președintele Academiei Române, Marius Andruh, a transmis o scrisoare de susținere către Academia Națională de Științe din Ucraina, în care și-a exprimat regretul față de atac și față de victimele acestuia, arată news.ro.
„Cu profundă consternare și tristețe am aflat despre bombardarea sediului Academiei Naționale de Științe din Ucraina, în urma atacurilor cu drone și rachete ale Federației Ruse”, a transmis Marius Andruh.
Președintele Academiei Române a subliniat că distrugerea unei instituții dedicate științei și culturii, precum și pierderile de vieți omenești și suferința provocată de atac reprezintă, în opinia sa, „fapte de o gravitate extremă”.
Forul academic român și-a exprimat, totodată, sprijinul pentru cercetătorii și angajații instituției ucrainene afectați de atac.
„Academia Română își exprimă întreaga solidaritate și compasiune față de Academia Națională de Științe din Ucraina, față de membrii săi, cercetători și întregul personal academic. Suntem alături de dumneavoastră în aceste clipe de grea încercare și vă asigurăm de întregul nostru sprijin moral și instituțional”, a transmis Marius Andruh.
Atacul a avut loc în timp ce angajații se aflau la serviciu
Potrivit Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, clădirea Prezidiului din Kiev a fost lovită în după-amiaza zilei de 28 septembrie. La momentul atacului, personalul instituției se afla la muncă.
În urma loviturii, cel puțin două persoane au murit, iar alte câteva au fost rănite.
Instituția ucraineană a descris atacul drept unul dintre numeroasele atacuri asupra capitalei desfășurate în ultimele zile și a susținut că acesta a fost provocat de o dronă rusă.
Academia Națională de Științe a Ucrainei a transmis că atacul nu trebuie privit doar prin prisma pagubelor materiale, ci și ca o lovitură dată activității științifice și cercetării.
Apel către comunitatea științifică internațională
După atac, Academia Națională de Științe a Ucrainei a făcut apel la comunitatea științifică internațională să nu reia și să nu legitimeze cooperarea instituțională cu structurile științifice și educaționale de stat din Rusia.
Instituția ucraineană a mulțumit organizațiilor și cercetătorilor din întreaga lume pentru mesajele de solidaritate transmise după atac.
Academia Română a precizat, la rândul său, că sprijinirea comunității științifice ucrainene și protejarea patrimoniului științific și cultural reprezintă obiective importante în actualul context.
„Comunitatea academică internațională are datoria de a condamna orice act de agresiune împotriva instituțiilor de învățământ și cercetare. Vom continua să susținem eforturile de reconstrucție și de protejare a patrimoniului științific și cultural al Ucrainei”, a mai transmis președintele Academiei Române.
Atacul asupra sediului Academiei Naționale de Științe din Ucraina vine în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al intensificării atacurilor asupra Kievului și a altor regiuni ale țării.