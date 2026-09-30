Sediul Academiei Naționale de Științe din Ucraina, lovit într-un atac cu drone. Academia Română: „Suntem alături de dumneavoastră”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 13:32

Sediul Academiei Naționale de Științe din Ucraina, aflat în centrul Kievului, a fost lovit într-un atac cu drone atribuit de autoritățile ucrainene Rusiei. Incidentul s-a soldat cu pierderi de vieți omenești și mai multe persoane rănite, iar atacul a stârnit reacții în comunitatea academică internațională.

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