„Am auzit țipete în avion”. Copilotul avionului FlyDubai către Tel Aviv ar fi încercat să prăbușească aeronava

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 13:31

Un avion FlyDubai cu destinația Tel Aviv a fost deviat miercuri către un aeroport din Arabia Saudită, după un incident violent în cabina de pilotaj, potrivit relatărilor presei israeliene. Un înalt oficial israelian, citat de Channel 12, susține că a fost evitată „o catastrofă de proporții”. Tot acesta susține că unul dintre piloți a vrut să prăbușească avionul.

Distribuie articolul