„Am auzit țipete în avion”. Copilotul avionului FlyDubai către Tel Aviv ar fi încercat să prăbușească aeronava

Un avion FlyDubai cu destinația Tel Aviv a fost deviat miercuri către un aeroport din Arabia Saudită, după un incident violent în cabina de pilotaj, potrivit relatărilor presei israeliene. Un înalt oficial israelian, citat de Channel 12, susține că a fost evitată „o catastrofă de proporții”. Tot acesta susține că unul dintre piloți a vrut să prăbușească avionul.
Incidentul a fost prezentat inițial drept un „conflict violent” între piloții aeronavei. Ulterior, presa israeliană a relatat că unul dintre aceștia ar fi încercat să preia controlul avionului cu intenția de a-l prăbuși. Această ipoteză nu este confirmată în informațiile disponibile.
Copilotul, vizat de anchetă
Un înalt oficial israelian a declarat pentru Channel 12, citat de Times of Israel, că „s-a evitat o catastrofă de proporții”. Aceeași sursă a afirmat că există indicii potrivit cărora copilotul ar fi încercat să preia controlul aeronavei pentru a o prăbuși.
Jerusalem Post a relatat, la rândul său, citând un înalt oficial israelian, că „o catastrofă majoră a fost evitată la limită”. Publicația a menționat suspiciunile că unul dintre piloți ar fi încercat să deturneze avionul.
Relatările privind intenția de a provoca prăbușirea aeronavei se bazează pe declarații atribuite unor oficiali israelieni și nu reprezintă, în acest stadiu, concluzii definitive ale anchetei.
Alți piloți ar fi intervenit
Potrivit Channel 12, la bordul avionului FlyDubai se afla o a doua echipă de piloți, îmbrăcați în civil. Aceștia ar fi intervenit pentru a-l împiedica pe unul dintre membrii echipajului să preia controlul aeronavei.
Un înalt oficial israelian a susținut pentru postul de televiziune că, în lipsa intervenției lor, incidentul s-ar fi putut solda cu un atac de tipul celor din 11 septembrie 2001. Afirmația reflectă evaluarea sursei citate, nu o concluzie confirmată a investigației.
Ipoteza unui act de terorism
Presa israeliană relatează că instituțiile de securitate din Israel, inclusiv armata, Mossad și Shin Bet, iau în calcul ipoteza unui act de terorism.
Incidentul i-ar fi determinat pe premierul și ministrul apărării din Israel să organizeze o consultare pe tema securității.
Circumstanțele exacte ale incidentului și presupusa intenție a copilotului rămân de stabilit în cadrul anchetei.
Ce au relatat pasagerii
Yasmin Abu Kasis, a cărei fiică, Miriam, se afla la bord, a declarat pentru Reuters că aceasta i-a povestit că a auzit țipete. Potrivit mamei, fiica sa a relatat că un bărbat ar fi scos un cuțit și l-ar fi trântit pe pilot la podea, iar în zonă se vedea sânge.
Un alt pasager israelian a descris pentru Channel 12 momentele de panică: „Am auzit țipete în avion. Apoi s-a deschis cabina de pilotaj și am văzut sânge; cineva îl înjunghiase pe pilot cu un briceag”.
O pasageră care s-a prezentat drept Noam a declarat, potrivit sursei citate, că oamenii de la bord și-au dat seama că se întâmpla ceva grav pe măsură ce țipetele deveneau tot mai puternice.
Aceasta a susținut că unul dintre piloți fusese înjunghiat și rănit grav și că avionul începuse să coboare rapid. Relatarea reprezintă mărturia pasagerei, nu o evaluare tehnică a comportamentului aeronavei.
Presa israeliană a publicat și o fotografie despre care susține că a fost realizată în interiorul avionului. Imaginea arată un bărbat cu hainele pătate de sânge, însă autenticitatea și contextul fotografiei nu sunt confirmate în materialul disponibil.