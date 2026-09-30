Donald Trump, declarație despre Kim Jong Un și arsenalul nuclear: „Sunt cam singura persoană din lume pe care o place”

Donald Trump a minimalizat îngrijorările legate de arsenalul nuclear al Coreei de Nord și a adus din nou în discuție relația sa personală cu Kim Jong Un. Președintele american a fost întrebat de ce Iranului nu i-ar trebui permis să dezvolte arme nucleare, în condițiile în care Phenianul deține deja un astfel de arsenal. Trump a răspuns invocând inclusiv perioada administrației lui Joe Biden și susținând că situația putea fi oprită mai devreme. El a insistat apoi asupra relației pe care spune că o are cu liderul nord-coreean.
Trump: „Kim Jong Un îmi este prieten”
„Pentru că ați avut un alt președinte. L-ar fi putut opri. Kim Jong Un îmi este prieten. Îi place de Trump”, a declarat președintele american. Trump a recunoscut că Phenianul are o capacitate nucleară importantă, dar a pus din nou accentul pe relația directă cu Kim Jong Un. Nu este prima dată când vorbește despre relația foarte bună cu Kim Jong Un, pe care a invocat-o și în ultimele luni. În august, Trump declara inclusiv că intenționează să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean în cursul acestui an.
„Nu prea îi plac alți oameni. Sunt cam singura persoană din întreaga lume pe care o place, iar eu îl plac pe el. Cât timp sunt prin preajmă, el va fi bine. Știi de ce? Pentru că mă respectă și mă place”, a mai spus liderul de la Casa Albă. Declarațiile vin într-un moment în care Coreea de Nord continuă să își dezvolte capacitățile nucleare și respinge apelurile internaționale privind renunțarea la programul său atomic. Phenianul a transmis recent că statutul său de stat înarmat nuclear este ireversibil.
Trump vrea o nouă întâlnire cu liderul nord-coreean
Președintele american și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a relua discuțiile directe cu Kim Jong Un. Cei doi au avut trei întâlniri în timpul primului mandat al lui Trump, începând din 2018. Negocierile privind denuclearizarea Coreei de Nord au ajuns însă într-un impas în 2019, fără un acord care să oprească programul nuclear al Phenianului. Între timp, Coreea de Nord și-a continuat dezvoltarea arsenalului și și-a apropiat relațiile cu Rusia și China.
În august, Trump declara că Phenianul ar avea 57 de arme nucleare. Estimările prezentate ulterior de ministrul sud-coreean al Apărării sunt mai ridicate și indică între 80 și 120 de focoase nucleare. Diferența arată și cât de greu poate fi stabilită cu precizie dimensiunea arsenalului nord-coreean. În acest context, Trump continuă să prezinte legătura sa personală cu Kim Jong Un drept un element important pentru o eventuală reluare a dialogului dintre Washington și Phenian.