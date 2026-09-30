Donald Trump, declarație despre Kim Jong Un și arsenalul nuclear: „Sunt cam singura persoană din lume pe care o place”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 sept. 2026, 11:55

Donald Trump a minimalizat îngrijorările legate de arsenalul nuclear al Coreei de Nord și a adus din nou în discuție relația sa personală cu Kim Jong Un. Președintele american a fost întrebat de ce Iranului nu i-ar trebui permis să dezvolte arme nucleare, în condițiile în care Phenianul deține deja un astfel de arsenal. Trump a răspuns invocând inclusiv perioada administrației lui Joe Biden și susținând că situația putea fi oprită mai devreme. El a insistat apoi asupra relației pe care spune că o are cu liderul nord-coreean.

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