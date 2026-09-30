Kim Jong Un ar cântări peste 140 de kilograme: „Este considerat extrem de obez”. Ce spun serviciile sud-coreene despre sănătatea sa

Liderul nord-coreean Kim Jong Un este considerat „extrem de obez” și ar cântări peste 140 de kilograme, însă nu prezintă semne ale unor probleme de sănătate, a declarat miercuri deputatul sud-coreean Youn Kun-young, citând informații ale serviciilor de informații de la Seul.
Starea de sănătate a lui Kim Jong Un, cunoscut ca fumător și obez de mai mulți ani, atrage constant atenția internațională. Perspectiva unei eventuale morți subite a liderului de la Phenian provoacă îngrijorări în contextul în care Coreea de Nord deține arme nucleare, iar regiunea este marcată de tensiuni, conform AFP.
Kim Jong Un, peste 140 de kilograme
Kim Jong Un „este considerat extrem de obez, cu o greutate de peste 140 de kilograme”, a afirmat Youn Kun-young. Deputatul a precizat că informațiile provin dintr-o prezentare clasificată a serviciilor sud-coreene de informații.
Deși prezintă „un risc ridicat de boală cardiovasculară”, liderul nord-coreean nu ar fi manifestat dificultăți fizice. Potrivit deputatului, acesta a fost observat inclusiv urcând scările cu dinamism.
„Putem să considerăm că nu există niciun semn al vreunei probleme de sănătate, având în vedere monitorizarea atentă a echipei sale medicale personale”, a declarat Youn Kun-young.
Evaluarea citată de parlamentar se referă la absența unor semne observabile de boală, nu la eliminarea riscurilor asociate greutății sale.
Sănătatea liderului, sub monitorizare
Speculațiile privind sănătatea lui Kim Jong Un s-au intensificat în 2020, când acesta nu a mai apărut în public timp de aproximativ 20 de zile.
Tatăl său, Kim Jong Il, și bunicul său, Kim Il Sung, cărora le-a succedat la conducerea Coreei de Nord, erau, de asemenea, obezi și fumători. Ambii au murit în urma unor crize cardiace.
Preferințele culinare ale lui Kim
Preferințele alimentare ale liderului nord-coreean au fost descrise în 2019 de Paul Smart, bucătarul-șef al Hotelului Métropole din Hanoi. Acesta a colaborat cu bucătarii personali ai lui Kim Jong Un în timpul summitului cu președintele american Donald Trump.
Potrivit lui Smart, liderul de la Phenian preferă preparatele de lux, în contrast cu dificultățile alimentare din țara sa.
„Îi place caviarul, homarul, produsele cu adevărat de lux. Foie gras. Îi place cu adevărat să-și facă plăcerile”, declara bucătarul-șef, citând relatările echipei personale de bucătari a lui Kim Jong Un.