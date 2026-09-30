Kim Jong Un ar cântări peste 140 de kilograme: „Este considerat extrem de obez”. Ce spun serviciile sud-coreene despre sănătatea sa

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 11:51

Liderul nord-coreean Kim Jong Un este considerat „extrem de obez” și ar cântări peste 140 de kilograme, însă nu prezintă semne ale unor probleme de sănătate, a declarat miercuri deputatul sud-coreean Youn Kun-young, citând informații ale serviciilor de informații de la Seul.

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