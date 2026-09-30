Vladimir Putin, către pentru noua Dumă de Stat: ”Faceți totul pentru victoria noastră”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 sept. 2026, 16:36

Președintele rus Vladimir Putin a deschis miercuri cea de-a noua legislatură a Dumei de Stat, adresându-le deputaților un apel de a depune toate eforturile pentru obținerea victoriei în războiul din Ucraina. Majorarea cheltuielilor pentru apărare în cadrul noului buget se numără printre măsurile pe care oficialii ruși trebuie să le aibă în vedere, relatează EFE.

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