Vladimir Putin, către pentru noua Dumă de Stat: ”Faceți totul pentru victoria noastră”

Președintele rus Vladimir Putin a deschis miercuri cea de-a noua legislatură a Dumei de Stat, adresându-le deputaților un apel de a depune toate eforturile pentru obținerea victoriei în războiul din Ucraina. Majorarea cheltuielilor pentru apărare în cadrul noului buget se numără printre măsurile pe care oficialii ruși trebuie să le aibă în vedere, relatează EFE.
Vladimir Putin: ”Faceți totul pentru victoria noastră”
”Sunteți chemați să acordați o atenție specială problemelor de importanță statală, precum consolidarea apărării țării și să faceți totul pentru victoria noastră, sprijinindu-i pe apărătorii patriei și pe familiile lor”, a spus președintele Putin de la tribuna camerei inferioare a Parlamentului rus.
În discursul său, liderul de la Kremlin le-a cerut parlamentarilor să aprobe pentru următorii trei ani un buget ”echilibrat”, care să asigure stabilitatea macroeconomică și, în același timp, să permită respectarea tuturor programelor sociale.
Potrivit unor informații apărute în presa internațională, guvernul rus intenționează să majoreze din nou cheltuielile pentru apărare în următorii trei ani, până la 50 de trilioane de ruble, echivalentul a aproape 600 de miliarde de dolari.
Dacă proiectul va fi aprobat de Dumă, așa cum este de așteptat, Rusia ar urma să aloce anul viitor 17,1 trilioane de ruble, peste 200 de miliarde de dolari, pentru apărare. Suma ar fi cu 27% mai mare decât cea prevăzută în bugetul actual, de 13,5 trilioane de ruble, aproximativ 160 de miliarde de dolari.
Putin vrea creșterea cheltuielilor pentru apărare
Creșterea alocărilor pentru apărare ar urma să fie însoțită de reduceri ale altor categorii de cheltuieli. Potrivit relatărilor din mass-media, ar putea fi diminuate fondurile destinate programelor sociale, sănătății și educației, precum și cele pentru construcția de drumuri și dezvoltarea infrastructurii. Subvențiile acordate sectorului agricol ar putea fi, de asemenea, afectate.
Vladimir Putin a subliniat că partidul pro-Kremlin Rusia Unită deține o majoritate largă în Duma de Stat, cu 349 din cele 450 de mandate, și a făcut apel la unitate în rândul tuturor formațiunilor reprezentate în Parlament.
Președintele rus a susținut că, în problemele considerate vitale pentru țară, deciziile trebuie luate ”cu un sprijin solidar și consolidat din partea tuturor partidelor și deputaților”, adică în unanimitate, deoarece, a susținut el, ”toți suntem coreligionari și susținători a ceea ce este important: aspirația spre succes, securitate și înflorire a patriei noastre”.
”Unitatea societății noastre este o garanție fidelă că împreună vom atinge toate obiectivele pe care ni le-am propus. Vom asigura securitatea și suveranitatea Rusiei pentru multe generații. Așa va fi, sunt complet sigur de aceasta”, a proclamat șeful statului rus, moment în care deputații au izbucnit în aplauze.
Comuniștii contestă rezultatul alegerilor
Liderul de la Kremlin le-a cerut, de asemenea, parlamentarilor să îi aplaude pe deputații din cele patru regiuni ucrainene anexate de Rusia și a amintit că, în urmă cu exact patru ani, Duma a aprobat ceea ce Moscova numește ”reunificare”. Aceștia au fost aleși în cadrul scrutinului parlamentar desfășurat între 18 și 20 septembrie.
Comuniștii au contestat miercuri majoritatea constituțională obținută de Rusia Unită, denunțând nereguli în procesul de vot electronic și în numărarea voturilor pe durata celor trei zile de scrutin.
Mai mulți activiști, inclusiv liberali și comuniști, au convocat proteste față de ceea ce consideră a fi fraude electorale. În mai multe orașe, autoritățile nu au autorizat însă desfășurarea acestor manifestații, invocând în unele cazuri restricții care datează încă din perioada pandemiei.