Moment șocant: o turistă ar fi fost forțată să sară de la aproape 79 de metri. Femeia implora să fie lăsată să plece

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 14:57

Un incident grav a avut loc la un centru turistic din regiunea muntoasă Daghestan, Rusia, unde o turistă ar fi fost obligată să efectueze un salt cu pendulul, deși aceasta le-ar fi cerut în repetate rânduri instructorilor să nu o arunce în gol.

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