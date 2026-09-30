Moment șocant: o turistă ar fi fost forțată să sară de la aproape 79 de metri. Femeia implora să fie lăsată să plece

Un incident grav a avut loc la un centru turistic din regiunea muntoasă Daghestan, Rusia, unde o turistă ar fi fost obligată să efectueze un salt cu pendulul, deși aceasta le-ar fi cerut în repetate rânduri instructorilor să nu o arunce în gol.
Momentul a fost filmat și surprinde panica femeii înaintea saltului de la o înălțime de aproximativ 79 de metri, într-un canion de pe râul Sulak. Potrivit informațiilor relatate despre caz, angajații ar fi lovit-o peste picioare pentru a o poziționa în vederea saltului.
Femeia a supraviețuit, însă imaginile au provocat reacții puternice, iar autoritățile ruse au anunțat că au deschis o anchetă, arată Daily Mail.
„Vă rog, nu mă aruncați!”
Turista ar fi ajuns la marginea platformei pregătită inițial să participe la activitatea de aventură. Înainte de salt, însă, femeia s-ar fi răzgândit și ar fi început să le ceară instructorilor să oprească procedura.
În imaginile apărute în spațiul public, aceasta poate fi auzită implorându-i pe angajați să nu o arunce.
„Vă rog, nu mă aruncați așa! Nu, nu!”, ar fi spus femeia.
Turista ar fi încercat să îi convingă pe cei din jur că nu mai dorește să facă saltul și i-ar fi cerut inclusiv soțului să intervină.
Femeia ar fi fost lovită peste picioare
Potrivit informațiilor despre incident, angajații nu ar fi oprit procedura după ce femeia și-a exprimat refuzul. Aceștia ar fi lovit-o peste picioare pentru a o aduce în poziția necesară efectuării saltului.
„Nu! Nu! Dați-mi drumul, dați-mi drumul! Nu!”, ar fi strigat turista.
Într-un alt moment, femeia i-ar fi cerut ajutorul soțului său, identificat în relatările despre caz drept Yegor.
„Te rog, Yegor! Nu! Te implor!”, ar fi spus aceasta.
În ciuda protestelor, femeia a fost aruncată în gol de la o înălțime de aproximativ 79 de metri.
Turista a supraviețuit saltului
Saltul cu pendulul presupune folosirea unui sistem de hamuri și corzi care permit participantului să se deplaseze pe o traiectorie asemănătoare unui pendul. Activitatea este diferită de bungee jumping, unde participantul este prins de o coardă elastică.
În cazul de față, turista era echipată cu un ham și sistemul de siguranță necesar activității. După ce a fost aruncată în canion, femeia a supraviețuit.
Incidentul este însă investigat de autoritățile ruse, care încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă angajații centrului turistic au încălcat regulile privind desfășurarea activității.
Ancheta urmează să stabilească dacă au fost încălcate procedurile de siguranță și dacă persoanele responsabile de activitatea turistică pot fi trase la răspundere.