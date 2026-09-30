Ambasadorul SUA la NATO spulberă informațiile despre retragerea trupelor din Europa. „Facem o analiză foarte matematică”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 30 sept. 2026, 19:08

SUA nu se pregătesc să retragă între 25.000 și 40.000 de militari de pe continentul european, a declarat ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker. Oficialul a respins informațiile apărute anterior în presă despre o reducere masivă a efectivelor americane din Europa.

Distribuie articolul