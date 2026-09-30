Ambasadorul SUA la NATO spulberă informațiile despre retragerea trupelor din Europa. „Facem o analiză foarte matematică”

SUA nu se pregătesc să retragă între 25.000 și 40.000 de militari de pe continentul european, a declarat ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker. Oficialul a respins informațiile apărute anterior în presă despre o reducere masivă a efectivelor americane din Europa.
Declarația a fost făcută miercuri, la Bruxelles, în cadrul unei conferințe pe tema apărării organizate de canalul Euronews. Whitaker a precizat că planul privind viitoarea prezență militară americană în Europa nu este încă finalizat.
Ambasadorul SUA la NATO neagă retragerea a până la 40.000 de militari
Matthew Whitaker a respins informațiile potrivit cărora Washingtonul ar pregăti retragerea unui număr cuprins între 25.000 și 40.000 de militari americani din Europa.
„Aceste informații sunt false”, a declarat Whitaker în cadrul conferinței de la Bruxelles.
Informațiile despre o posibilă reducere masivă a trupelor americane au apărut anterior în presa americană. La jumătatea lunii septembrie, postul de televiziune NBC, citând responsabili americani sub acoperirea anonimatului, relatase că Washingtonul ar avea intenția să retragă până la 40.000 de trupe din Europa.
Ambasadorul SUA la NATO a precizat însă că nu există deocamdată un plan finalizat în acest sens.
„Asta încă nu a fost prezentat, planul nici măcar nu a fost încă finalizat” de către Secretariatul Apărării, a afirmat ambasadorul american.
SUA reevaluează prezența militară din Europa
Washingtonul a început la sfârșitul lunii iulie procesul care ar urma să ducă, până la sfârșitul anului, la o revizuire a prezenței militare americane în Europa.
Evaluarea urmărește să stabilească modul în care SUA își organizează forțele pe continent și contribuția acestora în cadrul NATO.
„Va fi un adevărat examen, conceput pentru a garanta că NATO progresează rapid și în mod ireversibil către o Europă care și asumă responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională”, afirmase atunci numărul doi al Pentagonului, Elbridge Colby.
Procesul de reevaluare a generat însă îngrijorări în mai multe țări europene. Acestea se tem că o reducere drastică a prezenței militare americane ar putea afecta capacitatea NATO de descurajare în fața amenințării ruse.
Whitaker a insistat că Statele Unite își mențin angajamentul față de Europa.
„Am repetat constant că vom rămâne angajați în Europa”, a răspuns ambasadorul american.
Reevaluarea vizează și bazele militare
Analiza pregătită de Statele Unite nu se referă doar la numărul militarilor americani aflați în Europa. Potrivit lui Matthew Whitaker, aceasta include și modul în care sunt utilizate bazele de către forțele americane.
SUA au criticat sever țările europene care au refuzat forțelor americane utilizarea bazelor NATO aflate pe teritoriul lor în timpul războiului împotriva Iranului.
În acest context, ambasadorul american a explicat că Washingtonul analizează inclusiv valoarea actuală a dispozitivului său de baze.
„Ceea ce spunem noi este: care este valoarea dispozitivului nostru de baze? Este chiar ceea ce credeam că este?”, a întrebat el.
Whitaker a explicat că Statele Unite analizează modul în care sunt amplasate forțele americane la nivel mondial, ținând cont de necesitatea de a răspunde simultan mai multor tipuri de provocări.
„Facem o analiză foarte matematică, foarte mecanică a modului în care suntem implantați la scară mondială, pentru că trebuie să facem față unor provocări globale”, a mai explicat ambasadorul american.
SUA au anunțat deja reduceri în Germania
Deși ambasadorul american la NATO respinge informațiile despre o retragere masivă a trupelor americane din Europa, Washingtonul a început deja să își ajusteze prezența militară pe continent.
Printre măsurile anunțate se numără reduceri de trupe în Germania.
În plus, la începutul lunii iunie, Statele Unite și-au exprimat dorința de a-și reduce contribuția la „modelul de forțe” al Alianței. Acest mecanism permite NATO să știe pe ce mijloace militare se poate baza din partea celor 32 de țări membre în cazul în care acestea sunt necesare.
Reevaluarea prezenței americane în Europa urmează să continue până la sfârșitul anului, iar planul final privind dispozitivul militar american nu a fost încă prezentat.