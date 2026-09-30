Donald Trump califică retragerea din Irak drept o ”victorie” pentru Statele Unite: ”Califatul nu mai există. Ne întoarcem acasă!”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 sept. 2026, 23:55

Preşedintele Donald Trump a descris miercuri retragerea ultimelor trupe ale coaliţiei antijihadiste conduse de Statele Unite din Irak drept o ”victorie”. Liderul de la Casa Albă a susţinut că ”deciziile greşite” luate de administraţiile precedente au contribuit la implicarea SUA într-un impas în această ţară încă de la început.

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