Donald Trump califică retragerea din Irak drept o ”victorie” pentru Statele Unite: ”Califatul nu mai există. Ne întoarcem acasă!”

Preşedintele Donald Trump a descris miercuri retragerea ultimelor trupe ale coaliţiei antijihadiste conduse de Statele Unite din Irak drept o ”victorie”. Liderul de la Casa Albă a susţinut că ”deciziile greşite” luate de administraţiile precedente au contribuit la implicarea SUA într-un impas în această ţară încă de la început.
Donald Trump: ”Această zi reprezintă o victorie pentru Statele Unite”
”Astăzi, am plăcerea să anunţ că ultimele forţe americane părăsesc Irakul! A durat mult, după nişte decizii foarte proaste care ne-au făcut să ne împotmolim de la bun început în acest impas, dar în curând toate acestea vor ţine de istorie. Aceasta este o zi măreaţă pentru America şi, mai important, plecăm din Irak lăsând în urmă un nou prim-ministru minunat, Ali al-Zaidi, pe care l-am susţinut încă de la început şi pe care l-am susţinut pe deplin. El a câştigat alegerile pe care nimeni nu se aştepta să le câştige şi a făcut-o cu o victorie zdrobitoare!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.
Liderul american a subliniat că încheierea Operațiunii ”Inherent Resolve” în 2026 reprezintă o victorie pentru SUA și Irak și a susținut că administrația sa a contribuit decisiv la înfrângerea ISIS.
”Lansată în 2003 sub preşedinţia lui George W. Bush şi continuată sub administraţia lui Barack Hussein Obama în 2014, precum şi sub cea a lui Joe Biden cel Adormit, Operaţiunea „Inherent Resolve” se încheie în 2026 sub conducerea preşedintelui Donald J. Trump. Această zi reprezintă o victorie pentru Statele Unite, o victorie pentru Irak şi o victorie decisivă asupra ISIS, care a fost complet decimată de administraţia Trump în primul său mandat, alături de alţi actori extrem de periculoşi”, s-a lăudat Donald Trump.
Președintele SUA a făcut o comparaţie cu o altă retragere americană celebră, cea din Afganistan, decisă de administraţia sa şi gestionată de administraţia Biden, care a stârnit numeroase controverse.
”Spre deosebire de Afganistan, unde o mare parte din echipamentul militar şi restul resurselor au fost lăsate în urmă, iar 13 soldaţi au pierit, mulţi alţii fiind grav răniţi, această retragere ordonată a forţelor coaliţiei şi a echipamentului de la baza aeriană din Erbil marchează sfârşitul unei expediţii extrem de costisitoare în Iad”, a arătat Donald Trump.
Donald Trump: ”Califatul nu mai există. Ne întoarcem acasă!”
Donald Trump a declarat că misiunea SUA în Irak și-a atins obiectivul, odată cu înfrângerea califatului ISIS, și că este timpul ca trupele americane să se întoarcă acasă.
”Am stabilit o misiune clară, le-am oferit comandanţilor noştri instrumentele necesare pentru a o duce la bun sfârşit şi am refuzat să permit ca o prezenţă temporară să devină una permanentă.
Am avut de ales între a rămâne şi a pleca şi am simţit, fără nicio îndoială, că este timpul ca America să se întoarcă acasă!”, spune Trump. „Prim-ministrul al-Zaidi este remarcabil şi, sperăm, va reuşi să gestioneze foarte bine situaţia. Am venit să luptăm împotriva unui califat. Califatul nu mai există. Ne întoarcem acasă!”, a conchis președintele american.