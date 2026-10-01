Explozie urmată de un "incendiu uriaș" lângă o centrală electrică din Siria. Trei stații au fost oprite VIDEO

Publicat 1 oct. 2026, 10:43 Actualizat 1 oct. 2026, 10:44

O explozie puternică a avut loc în apropierea uneia dintre principalele centrale electrice din Siria, în zona Ghouta de Est, lângă Damasc. Incidentul vine la două zile după sabotarea unui gazoduct în estul țării. Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar autoritățile siriene anchetează pentru a stabili originea exploziei, relatează AFP.

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