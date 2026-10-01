Explozie urmată de un "incendiu uriaș" lângă o centrală electrică din Siria. Trei stații au fost oprite VIDEO

O explozie puternică a avut loc în apropierea uneia dintre principalele centrale electrice din Siria, în zona Ghouta de Est, lângă Damasc. Incidentul vine la două zile după sabotarea unui gazoduct în estul țării. Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar autoritățile siriene anchetează pentru a stabili originea exploziei, relatează AFP.
Potrivit presei de stat siriene, explozia s-a produs la un gazoduct care alimentează centrala electrică Tishrin. Compania petrolieră publică, citată de agenția oficială Sana, a precizat ulterior că incidentul a avut loc la o stație de reducere a presiunii, la intrarea în centrală.
O sursă guvernamentală care a solicitat protecția anonimatului a declarat pentru AFP că explozia a provocat un „incendiu uriaș”.
Explozia a oprit trei stații electrice
Societatea siriană de electricitate a anunțat că explozia a scos din funcțiune trei stații electrice. Oprirea acestora va duce la reducerea cantității de energie electrică produsă și la o creștere temporară a numărului de ore în care alimentarea este raționalizată.
Postul public Al-Ikhbariya a relatat că explozia nu a provocat imediat pagube în zonele din jurul instalației. Echipe ale Apărării Civile au intervenit la fața locului pentru stingerea incendiului.
Un alt gazoduct, sabotat în estul Siriei
Incidentul de lângă Damasc are loc la doar două zile după o explozie provocată, potrivit autorităților, de un „sabotaj” la un gazoduct din estul Siriei. Evenimentul a dus la întreruperea alimentării cu gaze naturale a unor centrale electrice.
Sirienii au ieșit în stradă, la mijlocul lunii septembrie, pentru a protesta față de scumpirea carburanților, pusă de autorități pe seama Războiului din Iran.
Siria produce mult mai puține gaze decât înainte de război
Producția de petrol, gaze naturale și electricitate a Siriei a fost grav afectată de războiul civil care a devastat țara în perioada 2011-2024.
Înainte de război, Siria producea zilnic aproximativ 30 de milioane de metri cubi de gaze naturale, folosite pentru producția de electricitate. În prezent, producția a scăzut la aproximativ 8,5 milioane de metri cubi pe zi.
Potrivit ministrului Energiei, Mohammad al-Bashir, nevoile actuale ale Siriei sunt estimate la 22-25 de milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi.