Atac violent în inima New York-ului. Două persoane au fost înjunghiate, una a murit

O femeie în vârstă de 32 de ani a murit după ce a fost înjunghiată în abdomen în Times Square, una dintre cele mai aglomerate zone turistice din New York. Presupusa atacatoare, identificată drept Pamela Cisneros, în vârstă de 49 de ani, a fost împușcată de polițiști și a murit ulterior, potrivit autorităților americane.
Atacul a avut loc în centrul Manhattanului
Incidentul s-a produs luni după-amiază, într-o zonă foarte animată din centrul Manhattanului. Femeia înarmată cu două cuțite a atacat mai întâi un bărbat de 68 de ani, pe care l-a înjunghiat în zona abdomenului.
Ulterior, aceasta s-a îndreptat către o femeie de 32 de ani și a atacat-o în aceeași zonă a corpului. Aceasta din urmă a decedat din cauza rănilor suferite.
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a anunțat moartea victimei în timpul unei conferințe de presă.
„Sunt profund întristat să vă anunț că una dintre victime a decedat, la fel ca și presupusa autoare”, a declarat oficialul.
Cealaltă persoană rănită în atac a fost transportată la spital și se află în stare stabilă.
Polițiștii au încercat să o convingă să lase armele
Șefa poliției din New York, Jessica Tisch, a oferit detalii despre intervenția agenților ajunși la fața locului. Potrivit acesteia, polițiștii au încercat timp de patru minute să poarte un dialog cu femeia și i-au cerut în repetate rânduri să lase cuțitele.
„Polițiștii au încercat să dialogheze cu femeia timp de patru minute și i-au ordonat în mai multe rânduri să lase cuțitele, lucru pe care ea a refuzat să îl facă”, a continuat șefa poliției.
În timpul discuțiilor, femeia le-ar fi transmis polițiștilor că nu intenționează să renunțe la arme.
„În timpul schimbului de replici, ea le-a spus polițiștilor: ”Nu voi renunța. Mai degrabă vă ucid pe amândoi”, a mai adăugat ea.
Atacatoarea a fost identificată
Femeia implicată în atac a fost identificată de autorități ca Pamela Cisneros, în vârstă de 49 de ani, cu domiciliul în Queens.
Polițiștii au împușcat-o în timpul intervenției, iar aceasta a murit ulterior. Autoritățile au precizat că era cunoscută pentru incidente asociate cu probleme de sănătate mintală.
Ancheta nu indică un act terorist
Autoritățile americane nu consideră, în acest moment, că atacul din Times Square ar fi avut caracter terorist.
„În acest stadiu al anchetei, nu avem niciun motiv să credem că este vorba despre un act de terorism”, a declarat Jessica Tisch.