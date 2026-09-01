Atac violent în inima New York-ului. Două persoane au fost înjunghiate, una a murit

Publicat 1 sept. 2026, 09:07 Sursă Agerpres

O femeie în vârstă de 32 de ani a murit după ce a fost înjunghiată în abdomen în Times Square, una dintre cele mai aglomerate zone turistice din New York. Presupusa atacatoare, identificată drept Pamela Cisneros, în vârstă de 49 de ani, a fost împușcată de polițiști și a murit ulterior, potrivit autorităților americane.

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