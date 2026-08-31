Rețelele sociale, o amenințare pentru tineri: Decizia luată de o țară europeană pentru a proteja copiii

Fără interdicții drastice, dar cu reguli bine gândite. Estonia intră în lupta europeană pentru siguranța copiilor pe internet, respingând blocarea rețelelor sociale și alegând să investească în educație digitală și măsuri de prevenție bazate pe studii de specialitate.
Premierul estonian Kristen Michal a convocat un grup de lucru format din experți medicali și reprezentanți ai tinerilor pentru a combate efectele negative ale rețelelor sociale și ale jocurilor video. Măsura vine în contextul în care mai multe state europene pregătesc restricții severe pentru utilizatorii minori.
Un consiliu de experți pentru un mediu online sigur
Guvernul de la Tallinn a optat pentru o strategie bazată pe analiza specialiștilor, evitând blocajele directe ale platformelor. Consiliul consultativ reunește zece profesioniști din diverse domenii – de la neurologie și psihologie clinică până la reprezentanți ai Consiliului Național al Tineretului.
Echipa de specialiști are ca termen anul viitor pentru a elabora un set clar de recomandări destinate autorităților, părinților și adolescenților. Direcțiile principale de acțiune vizează:
Identificarea riscurilor majore pentru sănătatea mintală a minorilor.
Combaterea utilizării compulsive a mediului digital și a jocurilor video.
Creșterea nivelului de conștientizare în rândul părinților și elevilor.
Crearea unor mecanisme de protecție pentru drepturile și starea de bine a tinerilor pe internet.
Datele care au alarmat autoritățile: Creștere a dependenței digitale
Decizia executivului estonian vine pe fondul unor cercetări locale care indică o degradare a stării de bine în rândul adolescenților. Studiul național EU Kids Online Estonia 2025, realizat de Universitatea din Tartu, evidențiază o expunere tot mai mare a elevilor la cyberbullying, conținut dăunător și mesaje cu caracter explicit.
De asemenea, cercetarea Health Behaviour in School-aged Children arată evoluția dependenței digitale în rândul tinerilor cu vârste între 11 și 15 ani:
Evoluția simptomelor de dependență: Procentul tinerilor afectați de utilizarea problematică a rețelelor sociale a crescut de la 6% în 2018 la 8% în 2022.
Impact pe genuri: Fetele sunt cele mai afectate (10%), comparativ cu băieții (7%), grupul cu cel mai ridicat risc fiind reprezentat de fetele de 13 ani.
Timpul petrecut pe ecran: 63% dintre fete și 47% dintre băieți petrec peste două ore zilnic pe platformele sociale.
Analizele medicale asociate indică faptul că orele prelungite în mediul virtual duc la scăderea randamentului școlar, tulburări severe de somn, stări depresive și o satisfacție generală scăzută față de viață.
Tendință globală de reglementare a gigantilor tech
Demersul Estoniei se înscrie într-un val internațional de măsuri menite să protejeze copiii pe internet. În timp ce țări precum Belgia, Bulgaria, Danemarca și Spania analizează sau aplică deja restricții legale privind vârsta minimă de acces pe rețelele sociale, companiile tehnologice încep să cedeze presiunilor.
Recent, corporația Meta a anunțat introducerea unor măsuri automate de siguranță pe Instagram și Facebook, stabilind limite zilnice de utilizare de maximum două ore și blocarea accesului pe timpul nopții pentru conturile minorilor.