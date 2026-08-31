Rețelele sociale, o amenințare pentru tineri: Decizia luată de o țară europeană pentru a proteja copiii

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 23:21

Fără interdicții drastice, dar cu reguli bine gândite. Estonia intră în lupta europeană pentru siguranța copiilor pe internet, respingând blocarea rețelelor sociale și alegând să investească în educație digitală și măsuri de prevenție bazate pe studii de specialitate.

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