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Locale· 1 min citire
Pui de urs găsit mort pe autostrada A10 Sebeş-Turda. Animalul ar fi fost lovit de un autovehicul-FOTO
FOTO: Arhivă
Un pui de urs a fost găsit mort, luni, pe autostrada A10 Sebeş-Turda, în zona Decea, judeţul Alba. Animalul ar fi fost lovit de un autovehicul, iar ulterior s-ar fi retras până sub parapetul de pe marginea autostrăzii, unde a fost găsit fără viaţă.
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