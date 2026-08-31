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Pui de urs găsit mort pe autostrada A10 Sebeş-Turda. Animalul ar fi fost lovit de un autovehicul-FOTO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 16:41

Un pui de urs a fost găsit mort, luni, pe autostrada A10 Sebeş-Turda, în zona Decea, judeţul Alba. Animalul ar fi fost lovit de un autovehicul, iar ulterior s-ar fi retras până sub parapetul de pe marginea autostrăzii, unde a fost găsit fără viaţă.

Puiul de urs a fost găsit mort pe A10

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au confirmat incidentul și au anunțat că trupul neînsufleţit al puiului de urs urmează să fie preluat de Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi.

Autorităţile nu au oferit, deocamdată, informaţii despre identitatea şoferului sau despre circumstanţele exacte în care s-a produs accidentul.

În cazul în care autovehiculul implicat în incident a suferit avarii şi va avea nevoie de reparaţii, autorizaţia necesară va fi eliberată de poliţiştii din cadrul Biroului Autostrăzi, au mai spus reprezentanții IPJ Alba.

Accidentele în care sunt implicate animale sălbatice reprezintă un risc atât pentru fauna din zonă, cât şi pentru participanţii la trafic, în special pe sectoarele de drum care traversează sau se află în apropierea habitatelor naturale.

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