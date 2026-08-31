Pui de urs găsit mort pe autostrada A10 Sebeş-Turda. Animalul ar fi fost lovit de un autovehicul-FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 16:41

Un pui de urs a fost găsit mort, luni, pe autostrada A10 Sebeş-Turda, în zona Decea, judeţul Alba. Animalul ar fi fost lovit de un autovehicul, iar ulterior s-ar fi retras până sub parapetul de pe marginea autostrăzii, unde a fost găsit fără viaţă.

Distribuie articolul