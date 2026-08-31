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Locale· 1 min citire

Interior-exterior gratis, pe fundul Lacului Bicaz. A vrut să-și spele mașina fără bani, dar a ajuns în apă

Mașină căzută în lac

Mașină căzută în lac

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 17:41
Actualizat31 aug. 2026, 17:42
SursăRealitatea PLUS

Un bărbat inconștient din Iași a vrut să-și spele mașina gratis pe malul Lacului Bicaz și a provocat un incident bizar.

Un bărbat a „scăpat” mașina în lac în timp ce o spăla la mal

Mașina acestuia a ajuns direct în apă, pentru să șoferul nu a tras frâna de mână.

Pentru a scoate autoturismul, bărbatul a cerut ajutor.

În clipul filmat de martori, se vede cum autoturismul a fost readus la mal cu ajutorul unui tractor.

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