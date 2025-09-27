Operațiune sub ape tulburi

Apelul la 112 anunța că un autoturism, de care era atașat un peridoc, s-a prăbușit în fluviu. În momentul sosirii echipajelor, vehiculul fusese deja înghițit de ape, iar curenții puternici și adâncimea – estimată între 10 și 13 metri – au făcut ca intervenția să fie extrem de dificilă.

La acțiune participă scafandri de la ISU Brăila și ISU Galați, care încearcă să localizeze vehiculul și să îl balizeze, pentru ca ulterior proprietarul să poată găsi soluții tehnice de recuperare.

Declarațiile oficiale

„Misiunea este foarte grea, curenții sunt puternici, iar vizibilitatea pe fundul fluviului este aproape zero. Mașina și peridocul au fost văzute plutind, apoi s-au scufundat rapid. ISU nu dispune de macarale plutitoare pentru a le aduce la mal, însă vom marca locul exact pentru ca proprietarul să poată organiza recuperarea”, a explicat colonelul Ștefan Stoian, reprezentant al ISU Brăila.

Acesta a subliniat că nu este prima intervenție de acest tip din ultimii ani, dar cu siguranță una dintre cele mai dificile. „Din informațiile pe care le avem, nu era nimeni în autoturism în momentul în care s-a scufundat. La fața locului se află și un echipaj SMURD, pregătit pentru orice eventualitate”, a adăugat oficialul.

Zona debarcaderului este folosită frecvent de localnici pentru acostarea bărcilor, ceea ce face intervenția și mai complexă. În lipsa unor utilaje speciale de ridicare din apă, recuperarea vehiculului rămâne în sarcina proprietarului.