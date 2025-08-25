Primele date din anchetă arată că cei 5 tineri au campat, vineri seară, în apropierea barajului Râuşor, iar sâmbătă dimineață au plecaseră spre Vârful Iezer, susțin surse citate de News.ro. Potrivit surselor citate, ei au pornit la drum undeva în jurul orei 5:00, iar accidentul se estimează că s-ar fi produs o oră mai târziu, respectiv în jurul orei 6:00, acesta fiind timpul necesar parcurgerii traseului respectiv.

FILMUL tragediei din Argeș: cum a ajuns mașina cu cei 5 tineri în prăpastie Maşina căzută aproximativ 300 de metri în râpa de pe marginea drumului a fost văzută de nişte culegători de afine abia în jurul orei 9:00. Aceştia nu au putut suna imediat la 112 pentru că nu aveau telefon la ei, însă nici dacă ar fi avut nu ar fi ajutat, pentru că în zonă nu este semnal. Drept urmare, a mai durat alte câteva ore până când autorităţile au fost alertate.

Ce spun rezultatele necropsiilor

Rezultatele preliminare ale necropsiilor făcute pe cele patru cadavre scoase din râpă arată că cei patru tineri nu au avut nicio şansă de supravieţuire, mai ales având în vedere nenumăratele ore care au trecut de la momentul accidentului până când au fost alertate autorităţile.



Legiştii au constatat că toţi cei patru tineri prezentau multiple fracturi osoase, unii dintre ei suferind traumatisme cranio-cerebrale, alţii cu traumatisme toraco-abdminale şi hemoragii interne.

Tânărul care a supravieţuit şi care şi-a văzut ore întregi prietenii morţi a fost supus unei intervenţii chirurgicale, fiind internat în spital.



Rezultatele analizelor toxicologice foarte importante în cazul şoferului nu sunt, pentru moment gata, au adăugat sursele citate.

Cercetări la fața locului

Luni, poliţiştii argeşeni, însoţiţi de doi salvamontişti, s-au întors în râpa unde se află mașina, pentru a face cercetarea la locul accidentului.





Cauzele tragediei pot fi multiple, de la viteza excesivă, până la faptul că maşina ar fi derapat pe pietrele de pe drum, pe o porţiune de şosea în rampă. Lipsa de experienţă a şoferului este, de asemenea, o ipoteză luată în calcul de autorități.



Șeful Salvamont Argeș: "A fost cea mai cumplită acţiune a noastră"

Şaisprezece salvamontişti, unii dintre ei aflați timpul lor liber, au participat la acţiunea de scoatere a celor patru trupuri neînsufleţite din epava aflată la peste 300 de metri diferenţă de nivel.