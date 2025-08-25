Tinerii erau din zonă, știau traseul montan și plecaseră spre vârful Iezer cu o mașină de teren. Șoferul, un tânăr de 20 de ani din Brașov, a pierdut controlul volanului pe o pantă abruptă și s-a răsturnat în vale.



Ștefan și ceilalți trei pasageri, un tânăr și două fete cu vârste între 20 și 23 de ani, au murit pe loc. Salvatorii l-au găsit în viață doar pe Costin, în vârstă de 20 de ani, din comuna Lerești, Argeș. Acesta a fost transportat în stare stabilă.

Intervenția echipelor de salvare a fost extrem de dificilă din cauza terenului accidentat.



"Ne-am deplasat în zonă, în primă fază, cu un echipaj de cinci salvatori montani și cu autospecială de intervenție. Ajunși la locul evenimentului, am constatat de fapt că sunt mai mult de cinci persoane, patru decedate, una într-adevăr suprafața au fost, au căzut aproximativ 250 de m în prăpastie", a declarat Toma Cristian, salvamont



Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia.