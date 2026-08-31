Accident în Maramureș, între un autoturism și un autocar. O femeie și fiica sa de 7 ani au fost rănite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 17:35

Un autoturism și un autocar în care se aflau aproximativ 50 de persoane au fost implicate, luni după-amiază, într-un accident rutier produs pe drumul dintre localitățile Șurdești și Plopiș, județul Maramureș. În urma impactului, șoferița autoturismului și fiica acesteia, în vârstă de 7 ani, au fost rănite.

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