Alertă de poluare în Slobozia. Apele râului Ialomița sunt contaminate, iar poluanții depășesc de 70 de ori limita admisă

Publicat 28 aug. 2026, 08:53 Actualizat 28 aug. 2026, 08:54 Sursă Realitatea PLUS

Orașul Slobozia și alte cinci comune din apropiere rămân în stare de alertă după avaria stației de epurare, care a provocat o poluare masivă a râului Ialomița. Potrivit Gărzii de Mediu, nivelul unor poluanți din apă depășește de peste 70 de ori limitele admise.

Distribuie articolul