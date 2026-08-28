Alertă de poluare în Slobozia. Apele râului Ialomița sunt contaminate, iar poluanții depășesc de 70 de ori limita admisă

Orașul Slobozia și alte cinci comune din apropiere rămân în stare de alertă după avaria stației de epurare, care a provocat o poluare masivă a râului Ialomița. Potrivit Gărzii de Mediu, nivelul unor poluanți din apă depășește de peste 70 de ori limitele admise.
Situație gravă de mediu în Slobozia, unde stația de tratare a apelor uzate a intrat în avarie în urmă cu aproximativ o săptămână. Instalațiile învechite sunt indicate drept una dintre principalele cauze ale problemelor, iar autoritățile au luat măsuri după ce apele uzate au ajuns în râul Ialomița.
Slobozia și cinci comune, în stare de alertă
Municipiul Slobozia și alte cinci comune învecinate se află în continuare în stare de alertă din cauza poluării. Cantități importante de ape uzate ajung în râul Ialomița, afectând calitatea apei și ridicând îngrijorări cu privire la impactul asupra mediului.
Conform datelor prezentate de Garda de Mediu, valorile unor indicatori de poluare din râul Ialomița au depășit de peste 70 de ori limita legală admisă.
Situația a determinat intervenția autorităților de mediu, care au decis măsuri împotriva celor responsabili de gestionarea stației.
Ministerul Mediului a făcut plângeri penale
Ministerul Mediului a anunțat că a formulat plângeri penale împotriva fostei conduceri a stației de epurare. În același timp, au fost retrase autorizațiile de mediu, pe fondul gravității situației.
Avariile sunt puse în contextul stării precare a instalațiilor, autoritățile urmând să stabilească responsabilitățile și măsurile necesare pentru remedierea problemelor.
Lucrările ar putea dura până în iarnă
Directorul interimar al stației de epurare a precizat că lucrările de remediere vor fi realizate etapizat și ar putea continua până în această iarnă.
Costurile estimate pentru intervenții depășesc 1 milion de euro, potrivit informațiilor prezentate de conducerea stației.
Până la finalizarea lucrărilor, autoritățile trebuie să gestioneze în continuare efectele avariei și riscul de menținere a poluării râului Ialomița.
Localnicii plătesc în continuare pentru servicii
Unul dintre aspectele care provoacă nemulțumire în rândul locuitorilor este faptul că oamenii continuă să plătească pentru serviciile de apă și canalizare, în condițiile în care stația de epurare nu funcționează la parametrii normali.