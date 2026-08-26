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Accident grav pe un teren de fotbal din Vaslui. Un copil de 8 ani, strivit de o poartă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 20:07

Un copil de opt ani a fost grav rănit, miercuri, după ce o poartă de fotbal s-a răsturnat peste el, pe terenul de sport dintr-o localitate din județul Vaslui. Băiatul a suferit un traumatism la cap, acuză dureri și vărsături și prezintă o plagă sângerândă.

Copil de 8 ani, rănit după ce o poartă de fotbal s-a prăbușit peste el

Incidentul a avut loc în localitatea Dragomireşti, unde băiatul de vârstă de 8 ani, care se juca fotbal cu alţi copii pe terenul de fotbal din localitate, s-a agăţat de o poartă, iar aceasta s-a răsturnat, lovindu-l la cap.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, la locul accidentului a intervenit o ambulanţă cu medic din staţia centrală Vaslui.

"Copilul a fost găsit conştient şi coerent după un episod tranzitor de pierdere a stării de cunoştinţă. Prezenta durere locală importantă, vărsături şi o plagă sângerândă în regiunea frontală dreaptă. După acordarea primului ajutor la faţa locului, copilul a fost transportat la Spitalul Judeţean Vaslui", au transmis reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Vaslui.

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