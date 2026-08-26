Accident grav pe un teren de fotbal din Vaslui. Un copil de 8 ani, strivit de o poartă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 20:07

Un copil de opt ani a fost grav rănit, miercuri, după ce o poartă de fotbal s-a răsturnat peste el, pe terenul de sport dintr-o localitate din județul Vaslui. Băiatul a suferit un traumatism la cap, acuză dureri și vărsături și prezintă o plagă sângerândă.

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