Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Doliu în ciclismul românesc. A murit un fost campion național și antrenor pentru generații de sportivi

Viorel Florin Grosu

Viorel Florin Grosu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 16:47

Ciclismul românesc a pierdut una dintre figurile sale importante. Viorel Florin Grosu, fost campion național și antrenor care a contribuit la formarea mai multor generații de sportivi, s-a stins din viață marți seară, la numai 59 de ani.

Vestea tristă a fost făcută publică de fiul său, Eduard Michael Grosu, unul dintre cei mai cunoscuți rutieri români ai ultimilor ani. Acesta a transmis un mesaj emoționant după dispariția tatălui său.

„Cu durere în suflet, vă anunț că în această seară tatăl meu, Viorel Florin Grosu, a încetat din viață. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină. Veșnic în inimile noastre”, a scris Eduard Grosu.

Viorel Grosu, o viață dedicată ciclismului

Originar din Zărnești, Viorel Florin Grosu și-a legat întreaga carieră de ciclism. În perioada în care a concurat, a reușit să obțină mai multe titluri de campion național, înainte de a-și îndrepta atenția către pregătirea tinerilor sportivi.

A activat timp de mai mulți ani la Torpedo Zărnești, club unde a contribuit la descoperirea și formarea unor noi generații de cicliști. Activitatea sa nu s-a limitat însă la nivel de club, acesta fiind implicat și în pregătirea loturilor naționale de juniori.

Prin munca sa, Viorel Grosu a avut o contribuție importantă la dezvoltarea ciclismului de performanță din România.

În 2017, acesta și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Federației Române de Ciclism. La momentul dispariției sale, Viorel Grosu făcea parte din Comisia Tehnică a federației.

A fost omul care l-a format pe Eduard Grosu

Una dintre cele mai importante legături ale lui Viorel Grosu cu performanța sportivă este reprezentată de propriul său fiu.

Eduard Michael Grosu a fost îndrumat încă de la începutul carierei de tatăl său și a ajuns ulterior unul dintre cei mai valoroși cicliști români ai generației sale.

Eduard Grosu a devenit primul rutier român care a concurat pentru o formație profesionistă de nivel Pro Continental și primul român care a luat startul în Turul Italiei. În ediția din 2015 a Giro d’Italia, sportivul a obținut locul al cincilea în etapa a 13-a, o performanță remarcabilă pentru ciclismul românesc.

De-a lungul carierei, Eduard Grosu a cucerit titluri de campion național atât la șosea, cât și în proba de contratimp. A obținut victorii de etapă în competiții precum Turul Croației, Turul Qinghai Lake și Turul României și a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

doliu in sportdoliu în ciclismviorel florin grosu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe