Doliu în ciclismul românesc. A murit un fost campion național și antrenor pentru generații de sportivi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 16:47

Ciclismul românesc a pierdut una dintre figurile sale importante. Viorel Florin Grosu, fost campion național și antrenor care a contribuit la formarea mai multor generații de sportivi, s-a stins din viață marți seară, la numai 59 de ani.

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