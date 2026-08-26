Doliu în ciclismul românesc. A murit un fost campion național și antrenor pentru generații de sportivi

Ciclismul românesc a pierdut una dintre figurile sale importante. Viorel Florin Grosu, fost campion național și antrenor care a contribuit la formarea mai multor generații de sportivi, s-a stins din viață marți seară, la numai 59 de ani.
Vestea tristă a fost făcută publică de fiul său, Eduard Michael Grosu, unul dintre cei mai cunoscuți rutieri români ai ultimilor ani. Acesta a transmis un mesaj emoționant după dispariția tatălui său.
„Cu durere în suflet, vă anunț că în această seară tatăl meu, Viorel Florin Grosu, a încetat din viață. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină. Veșnic în inimile noastre”, a scris Eduard Grosu.
Viorel Grosu, o viață dedicată ciclismului
Originar din Zărnești, Viorel Florin Grosu și-a legat întreaga carieră de ciclism. În perioada în care a concurat, a reușit să obțină mai multe titluri de campion național, înainte de a-și îndrepta atenția către pregătirea tinerilor sportivi.
A activat timp de mai mulți ani la Torpedo Zărnești, club unde a contribuit la descoperirea și formarea unor noi generații de cicliști. Activitatea sa nu s-a limitat însă la nivel de club, acesta fiind implicat și în pregătirea loturilor naționale de juniori.
Prin munca sa, Viorel Grosu a avut o contribuție importantă la dezvoltarea ciclismului de performanță din România.
În 2017, acesta și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Federației Române de Ciclism. La momentul dispariției sale, Viorel Grosu făcea parte din Comisia Tehnică a federației.
A fost omul care l-a format pe Eduard Grosu
Una dintre cele mai importante legături ale lui Viorel Grosu cu performanța sportivă este reprezentată de propriul său fiu.
Eduard Michael Grosu a fost îndrumat încă de la începutul carierei de tatăl său și a ajuns ulterior unul dintre cei mai valoroși cicliști români ai generației sale.
Eduard Grosu a devenit primul rutier român care a concurat pentru o formație profesionistă de nivel Pro Continental și primul român care a luat startul în Turul Italiei. În ediția din 2015 a Giro d’Italia, sportivul a obținut locul al cincilea în etapa a 13-a, o performanță remarcabilă pentru ciclismul românesc.
De-a lungul carierei, Eduard Grosu a cucerit titluri de campion național atât la șosea, cât și în proba de contratimp. A obținut victorii de etapă în competiții precum Turul Croației, Turul Qinghai Lake și Turul României și a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo.