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Tragedie evitată pe litoral: bărbat salvat în ultima clipă

Bărbat salvat de la înec

Bărbat salvat de la înec

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat31 aug. 2026, 17:35
SursăRealitatea PLUS

Intervenția rapidă a salvamarilor de pe litoral a prevenit o nouă tragedie la Marea Neagră. Un bărbat a fost salvat în ultima clipă din marea extrem de agitată, după ce a ignorat steagul roșu.

Steagul roșu continuă să fie ignorat la malul Mării Negre

Incidentul a avut loc pe o plajă din stațiunea Eforie Nord, unde valurile sunt mari astăzi, motiv pentru care este arborat steagul roșu care interzice scăldatul.

Salvatorii îi roagă pe oameni să nu își riște viața pentru o baie în mare, curenții sunt extrem de puternici și îi pot trage în larg chiar și pe cei mai experimentați înotători în doar câteva secunde.

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