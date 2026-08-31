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Locale· 1 min citire
Tragedie evitată pe litoral: bărbat salvat în ultima clipă
Bărbat salvat de la înec
Publicat31 aug. 2026, 17:35
SursăRealitatea PLUS
Intervenția rapidă a salvamarilor de pe litoral a prevenit o nouă tragedie la Marea Neagră. Un bărbat a fost salvat în ultima clipă din marea extrem de agitată, după ce a ignorat steagul roșu.
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