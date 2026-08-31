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Locale· 1 min citire
Alertă în Miercurea-Ciuc. Proiectil din cel de-Al Doilea Război Mondial, găsit de angajații unei societăți comerciale
FOTO: ISU Harghita
Un proiectil perforant trasor de calibru 100 de milimetri a fost descoperit, luni după-amiază, de angajații unei societăți comerciale din municipiul Miercurea-Ciuc, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita.
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