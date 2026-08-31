Alertă în Miercurea-Ciuc. Proiectil din cel de-Al Doilea Război Mondial, găsit de angajații unei societăți comerciale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 21:12

Un proiectil perforant trasor de calibru 100 de milimetri a fost descoperit, luni după-amiază, de angajații unei societăți comerciale din municipiul Miercurea-Ciuc, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita.

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