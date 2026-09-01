China a anunțat marea schimbare din energie. O altă sursă a luat locul centralelor pe cărbune

China a ajuns la un moment important în tranziția sa energetică. La sfârșitul lunii iulie 2026, capacitatea instalată de producție a energiei fotovoltaice a depășit pentru prima dată capacitatea centralelor pe cărbune, potrivit datelor National Energy Administration (NEA).
Capacitatea solară instalată a ajuns la 1.286 de gigawați, reprezentând 31,5% din întreaga capacitate de producție de electricitate a Chinei. În același timp, capacitatea centralelor pe cărbune s-a situat la 1.285 de gigawați.
Energia solară trece pentru prima dată peste cărbune
National Energy Administration a evidențiat momentul drept o premieră pentru sistemul energetic chinez.
„Pentru prima dată, capacitatea instalată de producție de energie fotovoltaică a depășit energia pe bază de cărbune, devenind cea mai mare sursă de energie din China”, a subliniat instituția.
Schimbarea are o importanță majoră pentru China, care a depins timp de decenii de centralele pe cărbune pentru producerea electricității. Combustibilul a avut și o contribuție importantă la nivelul ridicat al emisiilor de gaze cu efect de seră ale țării.
Producția de energie pe cărbune a început să scadă
Schimbarea structurii capacității energetice este însoțită și de o evoluție neobișnuită a producției de electricitate pe bază de cărbune.
În 2025, producția de energie pe bază de cărbune a Chinei a scăzut cu aproape 2%, chiar dacă cererea totală de energie a continuat să crească. A fost prima reducere înregistrată în șase ani.
Unii analiști au considerat evoluția drept un moment important, întrucât producția de electricitate din cărbune a scăzut în același timp cu majorarea cererii de energie.
China a instalat sute de gigawați de energie regenerabilă
Extinderea capacității solare a fost susținută de un ritm foarte ridicat al investițiilor în energie regenerabilă.
Datele China Electricity Council arată că în 2025 au fost instalate 315 gigawați de capacitate fotovoltaică, un record pentru țară. În același an, capacitatea eoliană nou instalată a ajuns la 119 gigawați.
Împreună, energia solară și cea eoliană au reprezentat peste 80% din capacitatea totală nouă de producție de electricitate instalată în China anul trecut.
Ritmul instalărilor solare a încetinit în 2026
Expansiunea energiei regenerabile nu mai are însă același ritm în acest an.
În primele șapte luni din 2026, China a adăugat 86 de gigawați de capacitate fotovoltaică. Pentru comparație, numai în luna mai 2025 au fost instalați 93 de gigawați, înainte de intrarea în vigoare a noilor politici.
Încetinirea este legată de schimbarea mecanismului de sprijin pentru energia regenerabilă. O revizuire a politicilor a eliminat veniturile garantate pentru electricitatea produsă de parcurile fotovoltaice și eoliene.
Ce obiective are China până în 2030
Planurile Beijingului prevăd o creștere în continuare a producției de energie regenerabilă în următorii ani.
Potrivit celui de-al 15-lea Plan Cincinal pentru perioada 2026-2030, China își propune să ajungă în 2030 la o producție anuală de energie regenerabilă de 6.000 de miliarde de kilowați-oră.
În același interval, producția cumulată de energie eoliană și fotovoltaică ar urma să depășească 4.000 de miliarde de kilowați-oră.