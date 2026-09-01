China a anunțat marea schimbare din energie. O altă sursă a luat locul centralelor pe cărbune

Publicat 1 sept. 2026, 10:29 Sursă Agerpres

China a ajuns la un moment important în tranziția sa energetică. La sfârșitul lunii iulie 2026, capacitatea instalată de producție a energiei fotovoltaice a depășit pentru prima dată capacitatea centralelor pe cărbune, potrivit datelor National Energy Administration (NEA).

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