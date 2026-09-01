Mercosur începe să dea rateuri. UE suspendă importurile de carne din Brazilia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 10:18

Uniunea Europeană suspendă, începând de joi, importurile de carne de pasăre și carne de vită din Brazilia, precum și pe cele de ouă și miere. Decizia vine după ce Comisia Europeană a cerut garanții suplimentare privind respectarea regulilor europene referitoare la utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor.

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