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Extern· 1 min citire
Bilanț dramatic după viiturile din Nepal și Tibet: peste 1.000 de morți, mii de oameni sunt dispăruți
Nepal
Peste 1.000 de persoane au murit în urma viiturilor puternice și alunecărilor de teren care au afectat Nepalul și regiunea Tibetului, potrivit bilanțurilor comunicate de autoritățile locale. Mii de oameni sunt în continuare căutați, în timp ce echipele de intervenție încearcă să ajungă la supraviețuitori în zone greu accesibile.
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