Cum ar putea arăta un atac al Rusiei asupra NATO. Planul descris minut cu minut, de la primele lovituri până la mobilizarea trupelor europene

Publicat 1 sept. 2026, 14:25 Sursă iNews

Un eventual atac al Rusiei asupra unui stat NATO ar putea declanșa în doar câteva ore o succesiune de măsuri militare, politice și economice în întreaga alianță. O analiză prezentată de iNews descrie, pe intervale de timp, cum s-ar putea desfășura un asemenea scenariu, de la pregătirile Moscovei și primele incursiuni până la mobilizarea forțelor europene și apariția unor noi fronturi.

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