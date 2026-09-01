Putin, avertisment pentru aliați: „Trebuie oprită instigarea la conflicte armate în lume”

Vladimir Putin a transmis, marți, un apel către statele membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) să contribuie activ la prevenirea escaladării conflictelor armate pe glob. Declarația a fost făcută în cadrul summitului desfășurat la Bișkek, capitala Kîrgîzstanului, într-un moment simbolic, chiar în ziua în care, în 1939, a debutat al Doilea Război Mondial.
„Vreau să vă reamintesc, prieteni, că astăzi marcăm începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Avem datoria de a elimina din practicile internaționale orice formă de instigare la conflict armat”, a spus președintele rus în fața liderilor prezenți la eveniment.
OCS, descrisă drept „cea mai mare alianță regională din lume”
În discursul său, Putin a insistat asupra rolului tot mai important pe care organizația l-a dobândit în ultimii 25 de ani, catalogând-o drept un pilon esențial în construcția unei ordini mondiale multipolare. El a menționat că blocul reunește aproape jumătate din populația globului și că, începând cu 2017, și-a extins componența prin aderarea Indiei, Iranului și Pakistanului, alături de aproximativ 20 de state cu statut de partener sau observator.
„În prezent, OCS reprezintă practic cea mai extinsă alianță regională, nu doar la nivelul Eurasiei, ci la scară mondială”, a subliniat liderul de la Kremlin.
Discuții separate cu Iranul și Turcia
Agenda lui Putin la Bișkek include, de asemenea, întrevederi bilaterale cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, axate pe tensiunile dintre Teheran și Washington, precum și cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan, unde se va aborda situația din Ucraina.
Cu o zi înainte, premierul indian Narendra Modi îi ceruse liderului rus, în cadrul unei întâlniri separate, încetarea ostilităților din Ucraina. Solicitarea a venit, însă, în contextul în care Moscova a refuzat cele mai recente propuneri de armistițiu venite de la Kiev și a intensificat, de fapt, atacurile aeriene asupra capitalei ucrainene.
20 de acorduri și 17 lideri prezenți la summit
Evenimentul de la Bișkek, care celebrează un sfert de veac de existență a organizației, reunește 17 șefi de stat și de guvern. Marți, statele membre urmează să semneze aproximativ 20 de documente de cooperare.
O alianță eterogenă, cu tensiuni interne
OCS include zece state cu drepturi depline, Belarus, China, India, Iran, Rusia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Uzbekistan, Pakistan și Tadjikistan, alături de 15 parteneri de dialog, printre care Turcia, Arabia Saudită și Qatar, și două state cu statut de observator, inclusiv Afganistan.
Chiar dacă organizația susține că reprezintă circa 40% din populația planetei și un sfert din PIB-ul mondial, eficiența sa rămâne pusă sub semnul întrebării. Blocul este marcat de rivalități interne semnificative: Rusia și China concurează pentru influență în Asia Centrală, iar Beijingul întreține relații fluctuante, uneori tensionate, cu India și Pakistan.