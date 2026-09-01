Putin, avertisment pentru aliați: „Trebuie oprită instigarea la conflicte armate în lume”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 13:56

Vladimir Putin a transmis, marți, un apel către statele membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) să contribuie activ la prevenirea escaladării conflictelor armate pe glob. Declarația a fost făcută în cadrul summitului desfășurat la Bișkek, capitala Kîrgîzstanului, într-un moment simbolic, chiar în ziua în care, în 1939, a debutat al Doilea Război Mondial.

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