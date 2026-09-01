TVA și accize pentru firmele din Transnistria, de la 1 septembrie 2026. Ce produse intră în prima etapă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 15:19

Companiile din regiunea transnistreană încep să achite, de la 1 septembrie 2026, TVA și accize pentru o parte dintre mărfurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia face parte dintr-un plan gradual prin care autoritățile de la Chișinău urmăresc aplicarea acelorași reguli fiscale și vamale în întreaga țară.

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