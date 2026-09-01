John Ternus preia conducerea Apple și încheie era Tim Cook

John Ternus preia marți funcția de director general al Apple, punând capăt mandatului de 15 ani al lui Tim Cook. Schimbarea are loc într-un moment important pentru gigantul tehnologic american, care încearcă să recupereze teren în cursa pentru inteligența artificială.
Apple, transformată sub conducerea lui Tim Cook
Sub conducerea lui Tim Cook, Apple și-a majorat spectaculos valoarea, de la aproximativ 350 de miliarde de dolari la peste 4.500 de miliarde de dolari, pe fondul succesului iPhone și al extinderii portofoliului de produse și servicii.
În aceeași perioadă, vânzările anuale au crescut de la 108 miliarde la 416 miliarde de dolari, iar profitul net a ajuns la aproximativ 112 miliarde de dolari.
Inteligența artificială, principala provocare
Pentru John Ternus, una dintre principalele provocări va fi dezvoltarea strategiei Apple în domeniul inteligenței artificiale. Compania a întâmpinat dificultăți în lansarea unor funcții AI promise în urmă cu aproape doi ani, inclusiv în ceea ce privește asistentul vocal Siri.
Apple a prezentat ulterior noi progrese în acest domeniu, insistând pe protejarea confidențialității și pe integrarea inteligenței artificiale în activitățile de zi cu zi.
De la inginerie hardware la conducerea Apple
Ternus este un inginer hardware cu o experiență importantă în cadrul Apple și a contribuit la dezvoltarea unor produse precum Apple Watch, AirPods și Apple Vision Pro.
Noul rol îl va obliga însă să gestioneze și probleme dincolo de zona sa tradițională de expertiză, de la strategia AI și lanțul de aprovizionare până la relațiile cu lideri politici și parteneri internaționali.
Tim Cook rămâne în companie
Tim Cook va rămâne în cadrul companiei în funcția de președinte executiv. Analiștii se așteaptă ca experiența sa și relațiile construite în timpul celor 15 ani petrecuți la conducerea Apple să continue să fie utile companiei, inclusiv în gestionarea relației cu administrația Donald Trump și a problemelor comerciale și tarifare care afectează lanțurile globale de aprovizionare ale producătorului iPhone.
Pentru Ternus, preluarea conducerii Apple marchează începutul unei noi etape în care compania va trebui să demonstreze că poate transforma inteligența artificială într-un nou motor de creștere, fără să își piardă avantajul competitiv construit în era iPhone.