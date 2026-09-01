John Ternus preia conducerea Apple și încheie era Tim Cook

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 15:58

John Ternus preia marți funcția de director general al Apple, punând capăt mandatului de 15 ani al lui Tim Cook. Schimbarea are loc într-un moment important pentru gigantul tehnologic american, care încearcă să recupereze teren în cursa pentru inteligența artificială.

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