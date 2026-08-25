Trump vrea să schimbe numele Lacului Ontario și propune o variantă care a stârnit deja controverse

Donald Trump readuce în discuție o posibilă schimbare spectaculoasă de nume pentru unul dintre cele mai cunoscute lacuri din America de Nord. Președintele Statelor Unite a anunțat că administrația de la Washington ia în calcul în mod serios ca Lacul Ontario să fie redenumit „Lacul America”, într-un nou episod al conflictului comercial dintre SUA și Canada.
Trump vrea un nou nume pentru Lacul Ontario
Președintele american Donald Trump a transmis marți, pe rețeaua sa Truth Social, că Statele Unite ale Americii analizează posibilitatea schimbării numelui Lacului Ontario în Lacul America.
„Statele Unite ale Americii iau în considerare în mod serios schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America deoarece nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario”, a postat republicanul.
Declarația vine într-un moment în care relațiile comerciale dintre Statele Unite și Canada sunt din nou puternic tensionate. Disputa dintre Washington și provincia canadiană Ontario s-a intensificat în ultimele zile, iar schimbul de replici dintre Donald Trump și premierul provinciei, Doug Ford, a devenit tot mai dur.
Propunerea privind Lacul Ontario se înscrie, de altfel, într-o serie mai largă de inițiative prin care Donald Trump a solicitat schimbarea unor denumiri geografice sau instituționale.
Nu este prima denumire pe care Trump vrea să o schimbe
Actualul președinte al Statelor Unite a cerut anterior ca Golful Mexic să fie redenumit „Golful Americii”. În aceeași direcție s-a înscris și solicitarea privind schimbarea numelui Muntelui Denali în Muntele McKinley.
Trump a mers până la a propune inclusiv modificarea denumirii Departamentului Apărării, cunoscut și prin referirea la sediul său, Pentagonul, în Departamentul de Război.
Acum, Lacul Ontario intră în atenția președintelui american, iar mesajul său este legat direct de deteriorarea relațiilor comerciale dintre Statele Unite și Ontario.
Conflictul dintre Washington și Ontario a escaladat
Postarea lui Donald Trump de marți a apărut după ce disputa comercială dintre Canada și Statele Unite, alimentată de taxele vamale impuse de Washington aliatului său nord-american, a ajuns luni la un nou nivel de confruntare.
Donald Trump și premierul provinciei Ontario, Doug Ford, un fost susținător al președintelui american, au schimbat replici extrem de dure în spațiul public.
Tensiunile au fost alimentate de anunțul făcut de Trump privind creșterea tarifelor pentru automobilele, piesele auto și oțelul canadiene. Potrivit anunțului președintelui SUA, aceste tarife vor ajunge la 50% începând cu ianuarie 2027.
Doug Ford a reacționat dur la măsurile comerciale anunțate de Washington. Într-un interviu radio, premierul provinciei Ontario i-a sugerat lui Trump unde să-l pupe, după ce președintele Statelor Unite a anunțat majorarea tarifelor.
Ontario amenință cu măsuri împotriva Statelor Unite
Provincia Ontario ocupă un loc important în industria auto canadiană, iar Doug Ford a anunțat că autoritățile locale iau în calcul folosirea „tuturor instrumentelor disponibile” pentru a răspunde măsurilor impuse de Washington.
Printre variantele menționate de liderul provinciei s-au numărat inclusiv restricționarea vânzărilor de electricitate și a mineralelor critice către Statele Unite.
Astfel, conflictul comercial dintre cele două țări a depășit zona declarațiilor referitoare strict la tarifele vamale și a ajuns să vizeze resurse importante pentru economia americană.
Donald Trump a răspuns la rândul său printr-o serie de mesaje publicate pe rețelele de socializare. Președintele american l-a atacat pe Doug Ford, descriindu-l drept „lacheu” al premierului canadian Mark Carney.
Replica liderului provinciei Ontario nu s-a lăsat așteptată. Doug Ford, care conduce Partidul Conservator din Ontario, l-a numit pe Donald Trump „dictator”, „tiran”, „rege al falimentelor” și „ratat”.
„Am avut de-a face cu tipi ca tine toată viața mea și știi ce? Toți ajung să piardă, pentru că tu ești un ratat”, i-a transmis Ford lui Trump în fața camerelor de luat vederi.
Premierul provinciei Ontario a mers mai departe și a amenințat că va introduce tarife pentru exporturile de energie electrică și că va opri furnizarea de minerale esențiale către Statele Unite.
Trump și Doug Ford au fost cândva aliați politici
Conflictul actual dintre Donald Trump și Doug Ford este cu atât mai vizibil cu cât relația politică dintre cei doi nu a fost dintotdeauna una ostilă.
În noiembrie 2016, la scurt timp după victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din Statele Unite, Doug Ford declara că ar fi votat pentru republican. Poziția sa era exprimată chiar dacă Trump făcuse anterior comentarii denigratoare la adresa femeilor și mexicanilor.
Trei ani mai târziu, în 2019, Ford își reafirma sprijinul pentru președintele american și își declara public apropierea de politica republicanului.
„Dumnezeu să-l binecuvânteze pe președinte și să nu vă înșelați. Sunt un mare republican, sunt un susținător al lui, cu o mentalitate conservatoare”.
Poziția lui Doug Ford avea să se schimbe însă pe măsură ce politicile protecționiste promovate de Donald Trump au afectat relațiile comerciale dintre Statele Unite și Canada.
Tarifele americane au schimbat relația dintre cei doi
În 2020, Doug Ford și-a înăsprit poziția față de Donald Trump, după ce Washingtonul a introdus tarife vamale pentru exporturile canadiene de aluminiu.
Măsurile comerciale adoptate de administrația americană au contribuit la deteriorarea relației dintre liderul provinciei Ontario și președintele Statelor Unite.
Ruptura dintre cei doi a devenit evidentă în octombrie 2025, când Doug Ford a decis să utilizeze fragmente dintr-un discurs al fostului președinte american Ronald Reagan în reclame de televiziune difuzate în Statele Unite. Mesajul campaniei era destinat atacării tarifelor vamale impuse de Donald Trump.
Reacția președintelui SUA a fost imediată. Donald Trump a suspendat negocierile comerciale cu Canada, iar ulterior a decis majorarea tarifelor vamale aplicate țării vecine.
În acest context tensionat dintre Washington și Ontario apare acum și propunerea privind schimbarea numelui Lacului Ontario în „Lacul America”, anunțată de Donald Trump pe Truth Social.