Trump vrea să schimbe numele Lacului Ontario și propune o variantă care a stârnit deja controverse

Publicat 25 aug. 2026, 16:19 Sursă Agerpres

Donald Trump readuce în discuție o posibilă schimbare spectaculoasă de nume pentru unul dintre cele mai cunoscute lacuri din America de Nord. Președintele Statelor Unite a anunțat că administrația de la Washington ia în calcul în mod serios ca Lacul Ontario să fie redenumit „Lacul America”, într-un nou episod al conflictului comercial dintre SUA și Canada.

Distribuie articolul