Fiica lui Viktor Orban, în centrul unei campanii de 8 milioane de euro din bani publici. Soțul ei face afaceri de zeci de milioane în București

Publicat 1 sept. 2026, 15:53 Sursă 444.hu

O campanie de promovare a Budapestei desfășurată în 2024 și construită în jurul unor influenceri internaționali a costat aproximativ 8 milioane de euro din fonduri publice. Proiectul ar fi fost conceput de Rahel Orban, fiica premierului Ungariei, Viktor Orban, iar suma finală a ajuns la aproape dublul valorii prezentate inițial de autorități.

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