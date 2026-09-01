Fiica lui Viktor Orban, în centrul unei campanii de 8 milioane de euro din bani publici. Soțul ei face afaceri de zeci de milioane în București

O campanie de promovare a Budapestei desfășurată în 2024 și construită în jurul unor influenceri internaționali a costat aproximativ 8 milioane de euro din fonduri publice. Proiectul ar fi fost conceput de Rahel Orban, fiica premierului Ungariei, Viktor Orban, iar suma finală a ajuns la aproape dublul valorii prezentate inițial de autorități.
În paralel, soțul acesteia, omul de afaceri István Tiborcz, și-a extins investițiile în România, unde structuri controlate de compania sa au cumpărat două clădiri de birouri din București pentru aproape 90 de milioane de euro.
Campania pentru Budapesta a ajuns la aproximativ 8 milioane de euro
În mai 2024, mai mulți creatori de conținut cunoscuți la nivel internațional au fost invitați la Budapesta pentru o vizită de trei zile. Campania a fost coordonată de organizația națională de turism a Ungariei și urmărea promovarea capitalei în rândul publicului tânăr.
La momentul desfășurării evenimentului, autoritățile ungare au comunicat că proiectul ar fi costat aproximativ 1,5 miliarde de forinți, echivalentul a puțin peste 4 milioane de euro.
Documentele obținute ulterior printr-o cerere de acces la informații publice indică însă o valoare totală de aproximativ 3 miliarde de forinți, adică în jur de 8 milioane de euro.
Conceptul campaniei i-ar fi aparținut lui Rahel Orban, fiica premierului ungar Viktor Orban. Creatorii de conținut invitați au publicat ulterior pe rețelele sociale fotografii și videoclipuri realizate în timpul vizitei la Budapesta.
Influencerii au fost cazați la hoteluri de lux
Programul pregătit pentru invitați a inclus cazare la un hotel de lux, petreceri exclusiviste și mese la restaurante cunoscute din capitala Ungariei.
Lista integrală a participanților nu a fost făcută publică. Postările publicate ulterior pe internet indică însă participarea unor personalități cunoscute în mediul online și sportiv.
Printre numele asociate evenimentului se numără David Dobrik, creator de conținut cu zeci de milioane de urmăritori, boxerul britanic Tommy Fury și influencera Olivia Palermo.
Pentru organizarea campaniei, selecția influencerilor și activitățile de comunicare au fost contractate companiile New Land Media și Media Dynamics. Cele două firme sunt controlate de omul de afaceri Gyula Balasy.
Potrivit publicației maghiare 444.hu, companiile lui Balasy se află de mai mulți ani printre beneficiarii importanți ai contractelor finanțate de statul ungar.
Guvernul ungar a apărat proiectul
Secretarul de stat Janos Fonagy a susținut la momentul respectiv necesitatea campaniei și a argumentat că promovarea turismului reprezintă un interes național pentru Ungaria.
Oficialul a invocat importanța economică a sectorului turistic, despre care a spus că asigură „traiul a sute de mii de familii”.
Diferența dintre suma anunțată inițial și valoarea rezultată ulterior din documentele obținute prin acces la informații publice a readus în atenție modul în care au fost cheltuiți banii pentru proiect.
Soțul lui Rahel Orban a investit masiv în București
Rahel Orban este căsătorită cu omul de afaceri István Tiborcz, ale cărui companii au realizat în ultimii ani investiții importante și pe piața imobiliară din România.
În 2025, fondul Gordiusz Private Equity, controlat de Gránit Asset Management, companie deținută de Tiborcz, a cumpărat clădirea de birouri Equilibrium I din București.
Valoarea tranzacției a fost de 52 de milioane de euro.
Investițiile în complexul de birouri din zona Barbu Văcărescu au continuat în anul următor. În ianuarie 2026, fondul a achiziționat și clădirea Equilibrium II, pentru aproximativ 37 de milioane de euro.
Cele două tranzacții au dus întregul campus de birouri Equilibrium din București, în zona Barbu Văcărescu, sub controlul structurilor deținute de István Tiborcz, ginerele premierului ungar Viktor Orban.