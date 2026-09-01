Rusia le cere diplomaților străini să plece din Kiev pe fondul intensificării atacurilor

Rusia a transmis din nou diplomaților și cetățenilor străini aflați la Kiev recomandarea de a părăsi capitala Ucrainei, invocând intensificarea atacurilor asupra infrastructurii militare ucrainene. Anunțul a fost făcut marți de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.
Moscova spune că avertismentul rămâne valabil
Maria Zaharova a precizat că recomandarea adresată reprezentanților diplomatici și cetățenilor străini nu a fost retrasă.
„Vreau să reiterez că recomandarea făcută întregului corp diplomatic și cetățenilor străini din Kiev de a evacua din cauza atacurilor sistematice și constante ale forțelor armate împotriva infrastructurii militare a Ucrainei nu pierde în valabilitate, ci dimpotrivă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus într-o conferință de presă.
Potrivit Moscovei, apelul este justificat de ceea ce autoritățile ruse descriu drept atacuri constante asupra unor obiective militare din Kiev.
Primul avertisment a fost transmis înainte de 9 mai
Rusia a formulat pentru prima dată un astfel de avertisment în ajunul zilei de 9 mai, când Ministerul rus de Externe a avertizat asupra unui „atac de represalii inevitabil” dacă Ucraina ar fi atacat Moscova în ziua paradei militare dedicate celei de-a 81-a aniversări a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste.
Cu acel prilej, Maria Zaharova le-a cerut reprezentanților diplomatici străini să părăsească urgent Kievul.
Recomandarea a fost ulterior reluată de autoritățile ruse în contextul intensificării operațiunilor militare.
Rusia anunțase o campanie de bombardamente asupra Kievului
La sfârșitul lunii mai, comandamentul militar rus a anunțat că va desfășura o campanie de bombardamente asupra unor centre de comandă și complexe militar-industriale din Kiev.
Informația a fost transmisă de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, omologului său american, Marco Rubio.
În aceeași perioadă, Lavrov a atras atenția asupra unei noi recomandări formulate de Ministerul rus de Externe pentru evacuarea diplomaților și a altor cetățeni străini din capitala Ucrainei.
Atacurile asupra capitalei s-au intensificat
În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului. Potrivit informațiilor prezentate în acest context, bombardamentele au provocat moartea a zeci de civili.
În paralel, Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică pregătirea unei campanii de atacuri asupra instalațiilor energetice din Ucraina.