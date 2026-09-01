Rusia le cere diplomaților străini să plece din Kiev pe fondul intensificării atacurilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 11:34

Rusia a transmis din nou diplomaților și cetățenilor străini aflați la Kiev recomandarea de a părăsi capitala Ucrainei, invocând intensificarea atacurilor asupra infrastructurii militare ucrainene. Anunțul a fost făcut marți de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

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