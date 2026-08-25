Panouri fotovoltaice în 2026. Cât costă un sistem și în câți ani îți recuperezi banii

Panourile fotovoltaice pot fi instalate în orice anotimp, însă momentul montajului poate influența producția din primul an și perioada de recuperare a investiției.
România traversează o perioadă în care producția și consumul de energie au devenit subiecte importante pentru gospodării. În această vară, debitul scăzut al Dunării a dus la oprirea temporară a reactoarelor de la Cernavodă, iar populația a fost îndemnată să reducă folosirea energiei electrice în intervalele de seară, când consumul este ridicat.
În acest context, tot mai mulți proprietari iau în calcul instalarea unor sisteme fotovoltaice pentru a produce o parte din energia consumată în propria locuință.
Panourile solare pot fi montate pe parcursul întregului an, însă alegerea perioadei poate avea un efect asupra producției obținute în primele luni de funcționare.
Specialiștii consideră că finalul iernii și începutul primăverii reprezintă o perioadă avantajoasă pentru instalare. Un sistem pus în funcțiune până în martie sau aprilie poate beneficia de lunile cu producție ridicată care urmează, astfel încât proprietarul începe să obțină energie într-o perioadă favorabilă.
De ce primăvara poate fi o alegere bună pentru instalare
Un sistem fotovoltaic instalat la începutul anului poate profita de o perioadă mai lungă cu niveluri ridicate de producție.
Pe măsură ce zilele devin mai lungi și radiația solară crește, panourile pot produce mai multă energie decât în lunile de iarnă. Din acest motiv, montarea sistemului la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii poate permite proprietarului să intre în sezonul cu producție ridicată cu instalația deja funcțională.
Cei care amână montajul până în timpul verii pierd o parte din lunile bune ale primului an. În plus, perioada de vară poate fi mai aglomerată pentru firmele de instalare, ceea ce poate influența termenul până la care sistemul devine funcțional.
Toamna rămâne, de asemenea, o perioadă în care pot fi făcute lucrări de instalare. În anumite situații, proprietarii pot găsi termene mai scurte sau oferte comerciale mai avantajoase.
Dezavantajul este că un sistem instalat toamna intră imediat în lunile cu producție mai redusă, astfel că avantajul financiar al energiei produse în primul an poate fi mai mic.
Panourile fotovoltaice pot fi montate și vara sau iarna
Alegerea unei anumite perioade nu înseamnă că instalarea trebuie făcută exclusiv primăvara.
Panourile fotovoltaice pot fi instalate în orice anotimp, iar producția de energie începe după punerea în funcțiune a sistemului, indiferent de luna în care are loc montajul.
Momentul instalării trebuie analizat și în funcție de condițiile meteo, disponibilitatea echipelor de montaj și durata procedurilor necesare pentru punerea sistemului în funcțiune.
Pentru proprietarul care suportă integral investiția, diferența este că un montaj realizat mai devreme permite sistemului să producă energie într-un număr mai mare de luni din primul an.
Cât costă un sistem fotovoltaic în 2026
Prețul unui sistem fotovoltaic pentru locuință variază în funcție de mai multe elemente. Nu contează doar numărul de panouri sau puterea totală instalată.
Costul este influențat și de tipul invertorului, calitatea echipamentelor, structura acoperișului, complexitatea lucrării și serviciile incluse în oferta instalatorului.
De aceea, două sisteme cu aceeași capacitate de producție pot avea prețuri diferite.
În ofertele publicate în 2026 de mai mulți furnizori și instalatori, prețurile pornesc de la aproximativ 13.000 de lei și pot ajunge până la aproape 50.000 de lei.
Diferența dintre valorile de la un capăt la celălalt al intervalului poate fi explicată inclusiv prin configurația sistemului și prin serviciile incluse în pachet.
Câtă energie produce un sistem fotovoltaic
Pentru estimarea producției, un reper utilizat este valoarea de aproximativ 1.200 kWh pe an pentru fiecare kWp instalat.
Aceasta este media indicată în valorile prezentate prin instrumentul PVGIS al Comisiei Europene.
Producția efectivă nu este însă identică pentru toate locuințele. Cantitatea de energie obținută depinde de configurația sistemului și de condițiile în care sunt amplasate panourile.
Prin urmare, capacitatea instalată trebuie analizată împreună cu consumul gospodăriei atunci când este calculată eficiența investiției.
În cât timp se recuperează banii investiți în panouri
Pentru un sistem fotovoltaic cumpărat din fonduri proprii, perioada estimată de recuperare a investiției este de aproximativ trei până la șase ani și jumătate, potrivit simulărilor realizate pentru configurațiile rezidențiale întâlnite cel mai frecvent.
Intervalul diferă în funcție de costul sistemului, cantitatea de energie produsă și consumul propriu al gospodăriei.
Cu cât o parte mai mare din energia produsă este folosită direct în locuință, cu atât poate fi redusă cantitatea de electricitate cumpărată din rețea.
Adăugarea unei baterii poate crește gradul de autonomie și poate permite utilizarea ulterioară a energiei produse, însă acest avantaj vine cu o investiție inițială mai mare.
Cât ajută o baterie de stocare
În cazul sistemelor care includ baterii, o parte din energia produsă în timpul zilei poate fi păstrată pentru consumul ulterior.
Potrivit estimărilor unor furnizori, o baterie cu o capacitate de 5 kWh poate muta anual aproximativ 1.460 kWh către consumul propriu. Pentru o baterie de 10 kWh, estimarea ajunge la aproximativ 2.920 kWh pe an.
Capacitatea bateriei trebuie raportată însă la consumul locuinței și la producția sistemului fotovoltaic. O baterie mai mare înseamnă un cost inițial mai ridicat, motiv pentru care configurația trebuie aleasă în funcție de necesarul gospodăriei.
Programul de până la 15.000 de lei pentru baterii
Pentru proprietarii care au deja panouri fotovoltaice există și perspectiva unui program pregătit de Ministerul Mediului pentru sprijinirea achiziției de sisteme de stocare.
Ajutorul poate ajunge până la 15.000 de lei, însă programul este destinat prosumatorilor care dețin deja panouri fotovoltaice.
Prin urmare, persoanele care vor să își instaleze acum primul sistem nu pot considera acest sprijin drept o finanțare pentru achiziția inițială a panourilor.
Pentru acești proprietari, investiția într-un sistem fotovoltaic trebuie analizată în funcție de costul echipamentelor, consumul propriu, producția estimată și perioada în care investiția poate fi recuperată.