Pensia în septembrie 2026. Seniorii care iau banii pe card îi primesc mai devreme. Când ajunge poștașul

Pensia din septembrie 2026 ajunge mai devreme pe card, deoarece 12 și 13 septembrie sunt zile de weekend. Pensionarii care primesc banii prin Poșta Română au un alt calendar.
Pensia pe card ajunge mai devreme în septembrie 2026
Pensionarii care își încasează pensia prin cont bancar trebuie să țină cont de o modificare a calendarului în luna septembrie 2026. Data obișnuită de plată ajunge în acest caz într-un weekend, astfel că banii urmează să fie virați mai devreme.
În mod obișnuit, pensiile achitate prin sistemul bancar sunt plătite în data de 12 a fiecărei luni, fără ca plata să fie făcută mai târziu de 13.
În septembrie 2026, situația este diferită deoarece 12 septembrie cade sâmbătă, iar 13 septembrie este duminică.
Astfel, pensionarii care primesc pensia pe card ar urma să aibă banii disponibili începând de vineri, 11 septembrie 2026.
Ora exactă la care suma apare în cont nu este însă aceeași pentru toți beneficiarii. Aceasta poate varia în funcție de banca la care pensionarul are cont și de timpul necesar procesării tranzacției.
Când vine poștașul cu pensia în septembrie 2026
Pensionarii care primesc pensia în numerar, direct de la poștaș, nu beneficiază de devansarea plății determinată de weekendul din 12 și 13 septembrie.
Pentru aceștia, distribuirea pensiilor se desfășoară în perioada 1-15 septembrie 2026.
Poștașii nu ajung însă în aceeași zi la toate adresele. Ordinea distribuirii banilor depinde de traseul și programul stabilit pentru fiecare localitate, astfel că unii pensionari pot primi pensia mai devreme în această perioadă, în timp ce alții o pot primi mai aproape de data-limită.
Important este ca plata pensiei prin Poșta Română să fie efectuată până la 15 septembrie 2026.
Ce se întâmplă dacă pensionarul nu este acasă
Pot apărea situații în care poștașul ajunge la domiciliu, însă pensionarul nu este prezent pentru a primi banii.
În acest caz, poștașul va lăsa un aviz în cutia poștală. Pensionarul se poate prezenta ulterior la oficiul poștal de care aparține pentru a-și ridica pensia.
Pentru încasarea banilor, beneficiarul trebuie să aibă asupra sa avizul primit și actul de identitate.
Cât timp rămân banii la oficiul poștal
Există și un termen în care pensia poate fi ridicată de la oficiul poștal după încheierea perioadei oficiale de distribuire.
Banii și documentele de plată rămân la oficiul poștal timp de două zile lucrătoare după încheierea perioadei oficiale de plată.
Dacă pensia nu este ridicată nici în acest interval, suma este returnată casei teritoriale de pensii.
În această situație, recuperarea banilor presupune depunerea unei cereri de reordonanțare la plată de către pensionar.
Cum ajunge talonul de pensie la pensionari
Talonul de pensie este transmis pensionarilor indiferent de modalitatea prin care aceștia își încasează banii.
În cazul persoanelor care primesc pensia în numerar, talonul este înmânat de poștaș în momentul în care pensionarul primește suma de bani.
Pensionarii care au optat pentru virarea pensiei pe card primesc documentul separat. Talonul, cunoscut și sub denumirea de „talonul mov”, este transmis la domiciliu prin intermediul Poștei Române.
Există și varianta electronică a talonului de pensie.
Pensionarii pot solicita talonul în format electronic
Cei care preferă să primească talonul de pensie în format electronic trebuie să acceseze portalul Casei Naționale de Pensii Publice.
Prin intermediul platformei, pensionarul poate depune online o solicitare pentru transmiterea documentului în format electronic.
Astfel, în septembrie 2026, pensionarii trebuie să țină cont de modalitatea prin care își încasează pensia. Cei care primesc banii pe card ar urma să îi aibă disponibili de vineri, 11 septembrie, în timp ce plata în numerar prin Poșta Română se desfășoară în intervalul 1-15 septembrie 2026.