Putin îi dă un ultimatum Armeniei, să decidă între UE și blocul eurasiatic: „Referendum cât mai rapid posibil”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 08:09

Președintele rus Vladimir Putin și premierul armean Nikol Pașinian au avut marți un schimb de replici pe tema parcursului european al Armeniei, în timpul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat în Kîrgîzstan. Moscova susține că o eventuală aderare a Erevanului la Uniunea Europeană nu poate fi compatibilă cu menținerea țării în Uniunea Economică Eurasiatică.

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