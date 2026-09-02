Putin îi dă un ultimatum Armeniei, să decidă între UE și blocul eurasiatic: „Referendum cât mai rapid posibil”

Președintele rus Vladimir Putin și premierul armean Nikol Pașinian au avut marți un schimb de replici pe tema parcursului european al Armeniei, în timpul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat în Kîrgîzstan. Moscova susține că o eventuală aderare a Erevanului la Uniunea Europeană nu poate fi compatibilă cu menținerea țării în Uniunea Economică Eurasiatică.
Întâlnirea dintre cei doi lideri are loc într-un moment sensibil pentru relațiile ruso-armene, după ce alegerile legislative din Armenia au confirmat direcția prooccidentală promovată de guvernul de la Erevan.
Vladimir Putin a transmis că apropierea Armeniei de Uniunea Europeană ar avea consecințe directe asupra relațiilor comerciale și economice dintre cele două țări, dar și asupra statutului Erevanului în cadrul blocului economic condus de Rusia.
„Trebuie să ne ajustăm politicile comerciale și economice în funcție de aceste posibile decizii”, a declarat liderul de la Kremlin, insistând ca autoritățile armene să consulte populația printr-un referendum organizat cât mai curând.
Pașinian: Referendumul nu mai este necesar
Nikol Pașinian a respins ideea unei consultări populare, argumentând că Parlamentul de la Erevan a adoptat deja, anul trecut, o lege care stabilește intenția oficială a Armeniei de a începe procesul de aderare la Uniunea Europeană.
Premierul armean a precizat însă că este prea devreme pentru discuții privind ieșirea țării din Uniunea Economică Eurasiatică, organizație din care Armenia face parte alături de Rusia, Belarus, Kazahstan și Kîrgîzstan.
Putin a avut o poziție diferită și a apreciat că inițierea demersului de aderare la un alt bloc economic reprezintă, în esență, un semnal de retragere din structura eurasiatică. „Adoptarea unei legi care inițiază procedura de aderare la o altă organizație economică echivalează, de fapt, cu anunțarea retragerii din a noastră”, i-a transmis liderul rus lui Pașinian.
Relațiile dintre Rusia și Armenia, tot mai reci
Armenia, aliat tradițional al Moscovei și puternic influențată de Rusia timp de peste un secol, și-a intensificat în ultima perioadă contactele cu statele occidentale. Schimbarea de orientare este susținută de Nikol Pașinian, al cărui partid a obținut victoria la alegerile legislative din iunie.
Planurile Erevanului privind apropierea de Uniunea Europeană au amplificat tensiunile cu Kremlinul. Rusia rămâne unul dintre principalii parteneri economici ai Armeniei, însă Moscova a impus deja măsuri restrictive împotriva acestei țări, pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale.