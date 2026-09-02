Trilaterala Putin-Trump-Xi, posibilă în noiembrie, la summitul APEC. Anunțul Kremlinului

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 sept. 2026, 08:05

Președinții Rusiei, Statelor Unite și Chinei, Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping, ar putea avea o întâlnire trilaterală în noiembrie, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a declarat Iuri Ușakov, principalul consilier de politică externă al Kremlinului.

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