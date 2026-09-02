Trilaterala Putin-Trump-Xi, posibilă în noiembrie, la summitul APEC. Anunțul Kremlinului

Președinții Rusiei, Statelor Unite și Chinei, Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping, ar putea avea o întâlnire trilaterală în noiembrie, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a declarat Iuri Ușakov, principalul consilier de politică externă al Kremlinului.
Kremlinul: „Această chestiune a fost discutată”
Întrebat de televiziunea de stat rusă despre posibilitatea unei întâlniri între cei trei lideri, Iuri Ușakov a confirmat că subiectul a fost deja discutat.
„Da, această chestiune a fost discutată”, a declarat oficialul de la Kremlin.
Ușakov a precizat că se așteaptă ca Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping să participe la summitul APEC și a adăugat că, dacă lucrurile se vor desfășura conform planului, cei trei lideri ar putea avea o întâlnire. Declarațiile au fost făcute la Bișkek, capitala Kârgâzstanului, unde Vladimir Putin și Xi Jinping au participat la o reuniune a Organizației de Cooperare de la Shanghai.
Când și unde va avea loc summitul APEC
Rusia, Statele Unite și China se numără printre cele 21 de economii membre ale APEC. Următorul summit al liderilor organizației va avea loc la Shenzhen, în China, în perioada 18-19 noiembrie.
Casa Albă a transmis însă că nu există deocamdată o confirmare privind participarea președintelui american. „Nu avem deocamdată nicio informație cu privire la participarea președintelui Trump la APEC”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly. Astfel, o eventuală întâlnire trilaterală Putin-Trump-Xi rămâne, în acest moment, la nivel de posibilitate.
În ce stadiu se află negocierile privind războiul din Ucraina
Declarațiile de la Kremlin vin într-un moment în care administrația Trump încearcă să obțină progrese în negocierile privind războiul dintre Rusia și Ucraina. Potrivit informațiilor citate de presa americană, directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi propus în timpul unei vizite la Moscova o întâlnire între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, în încercarea de a contribui la încheierea războiului.
Negocierile mediate de administrația Trump au fost suspendate la mijlocul lunii februarie, după izbucnirea războiului cu Iranul. În ultimele luni, reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat discuții separate cu negociatorii ruși și ucraineni, însă progresele au fost limitate.
Șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a declarat că discuțiile mediate de Statele Unite cu Rusia ar putea fi reluate în septembrie. Ulterior, Zelenski a mulțumit Statelor Unite pentru „tonul necesar al conversației cu Rusia” și a afirmat că administrația Trump promovează o viziune realistă asupra pașilor care trebuie făcuți pentru soluționarea conflictului.